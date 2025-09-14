Encuesta Cadem post-debate: Matthei sube mientras Jara y Kast pierden terreno en carrera presidencial

Tras el primer debate televisado entre los ocho candidatos presidenciales, la encuesta Cadem evidencia cambios significativos en las preferencias ciudadanas, dejando a la carrera hacia La Moneda más competitiva que nunca. La abanderada oficialista, Jeannette Jara, registró un retroceso de dos puntos, quedando en 26%, mientras que el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, perdió un punto, situándose en 25%.

Esta disminución genera un panorama más ajustado en las preferencias de los votantes, según los expertos. La gran sorpresa fue Evelyn Matthei, representante de Chile Vamos y Demócratas, quien logró un incremento de dos puntos, alcanzando 18% de apoyo. Su desempeño en el debate parece haber fortalecido su imagen ante los electores indecisos, consolidando un ascenso notable.

Otros candidatos registraron movimientos menores: Franco Parisi se mantiene estable con 11%, mientras que Johannes Kaiser conserva 8%. Harold Mayne-Nicholls avanzó un punto, situándose en 3%, y Marco Enríquez-Ominami junto a Eduardo Artés continúan con 1% cada uno. El porcentaje de votantes indecisos o que no acudirían a las urnas se mantiene en 7%, reflejando un grupo de electores aún pendiente de definirse.

El análisis del sondeo post-debate indica que el primer enfrentamiento televisivo ha tenido un impacto directo en la percepción de liderazgo y cercanía de los candidatos, especialmente para Matthei, quien mostró consistencia y claridad en sus propuestas. Por otro lado, Jara y Kast enfrentan desafíos para mantener el respaldo de sus bases y atraer a los votantes indecisos.

La próxima semana, los analistas políticos anticipan que los debates y la campaña mediática seguirán moldeando la intención de voto, especialmente en los segmentos jóvenes y urbanos, donde los movimientos de Matthei podrían consolidarse aún más.

