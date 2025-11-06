¿Fue culpa del perro? Abogado de Jorge Ugalde lanzó insólita teoría sobre pruebas en triple homicidio

Abogado de Jorge Ugalde lanzó insólita teoría sobre pruebas en triple homicidio

Por: Catalina Martínez

El abogado de Jorge Ugalde, Marcelo Castillo, emitió declaraciones tras la filtración del testimonio de su cliente, en el contexto de la investigación por el triple homicidio ocurrido en La Reina.

En el matinal Buenos días a todos, el abogado acusó a la policía de haber presionado a su cliente y explicó que las supuestas contradicciones en su relato se habrían producido por esa coacción.

Además, el abogado reiteró la inocencia de Ugalde y expuso una insólita hipótesis respecto a las pruebas que motivaron su prisión preventiva, decretada por considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad.

Teoría causó shock en TVN

Fue en el matinal de TVN donde la periodista Monserrat Álvarez le preguntó directamente al abogado por los restos biológicos que la policía encontró en la casa del imputado.

“Acá hay un elemento súper importante. La máscara fue hallada en la casa de su defendido y esa máscara presentaría restos biológicos de la víctima”, afirmó, en alusión al macabro asesinato de Eduardo Cruz-Coke (amigo de la comunicadora) y sus dos hijos. 

“Todo tiene una explicación. Por ejemplo, el perro que descubre el cadáver queda empapado de sangre y él lo primero que hizo fue dejarlo encerrado en su casa, entonces evidentemente restos biológicos van a haber en distintas partes”, planteó Castillo, causando impacto en el estudio. 

Monserrat, quien parecía incrédula, resumió las palabras del abogado: “Entonces, su teoría es que estos restos biológicos que fueron encontrados en la casa del señor Ugalde habrían sido producto de que el perro esparció esto al interior de la casa”.

“Claro, el perro empezó a olfatear y a lamer algunos de estos restos, y evidentemente mi representado no quería que eso ocurriera, entonces lo encerró”, sentenció el defensor. 

Del mismo modo, Castillo reconoció que la defensa aún se encuentra reuniendo antecedentes para aclarar lo sucedido el 18 de octubre. Sin embargo, reiteró con firmeza su convicción de que Jorge Ugalde es inocente.

