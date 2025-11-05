¡ESCALOFRIANTE! Registran supuesta psicofonía en plena cobertura en vivo de triple homicidio de La Reina

Un tenebroso momento en el matinal Mucho Gusto encendió el debate en las redes sociales. Todo cuando una misteriosa voz se coló en plena transmisión, mientras los panelistas comentaban el triple homicidio que impacta a La Reina.

El hecho, ocurrido el pasado 18 de octubre, en un comienzo fue abordado como un presunto parricidio seguido de suicidio. Pero todo cambió esta semana, cuando la PDI detuvo al principal sospechoso del brutal crimen.

La mañana de este miércoles, mientras la periodista Marianne Schmidt entrevistaba a un amigo de Eduardo y a Trinidad Cruz-Coke —hermana de la víctima y esposa del único detenido, Jorge Ugalde—, una voz infantil irrumpió inesperadamente en la transmisión en vivo.

El momento no tardó en viralizarse en redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron que dos de las víctimas del triple homicidio eran menores de edad y sugirieron que el sonido podría tratarse de una psicofonía.

¿Qué es lo que se escucha?

Pese a que el sonido es difícil de distinguir, en X (ex Twitter) abundaron las teorías sobre las posibles palabras que se escuchan en lo que algunos describen como un mensaje “del más allá”.

“Yo escucho algo como ‘Esto es injusto’. Una voz de un niño. Puedes oírlo en el programa de hoy, 10:28 es el minuto, ocurrió en vivo”, teorizó el usuario que viralizó el clip (@Giovani2533).

“Efectivamente se escuchó en vivo. Es como “nada de esto es justo” en voz de niño", “Que interesante.. habría que meterlo a un sistema de edición y separar las pistas...es fuerte el sonido que se escucha” y “¿Será real? Es tenebroso", fueron algunos de los comentarios.