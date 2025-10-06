¡Unos cruces intensos! Se definen los duelos de octavos de final en el Master 1000 de Shangai

Listos los octsvos de final del Master 1000 de Shangai.

Por: Gonzalo Zamora

Actualmente el tenis nacional está pasando por una etapa de transición, ya que nuestros representantes en el deporte viven distintos momentos en su carrera. Cabe recordar que nuestros máximos exponentes en el ránking ATP son Alejandro Tabilo (74), Nicolás Jarry (111), Cristián Garín (124), Tomás Barrios (137) y Matías Soto (280).

Pese a esto, hace muy poco nos entregaron una enorme alegría, ya que los elegidos por Nicolás Massú sin nuestras dos raquetas principales consiguieron superar la llave ante Luxemburgo por la Copa Davies y seguir con vida en el grupo mundial de la competición, donde ahora vivirán el próximo año su siguiente desafío.

El mundo del tenis tiene actualmente los ojos puestos en el Master 1000 de Shangai, donde no contamos con chilenos ya que Alejandro Tabilo tras superar la Qualy, cayó en la segunda ronda del torneo a manos del canadiense Felix Auger Aliassime (13). Pero el torneo sigue su curso y se han dado grandes sorpresas con el paso de los días.

Luego de disputarse la tercera ronda del torneo, el Master 1000 de Shangai ya tiene definidos los cruces de los octavos de final, los cuáles se disputarán entre este martes y miércoles. El día de mañana tendremos los choques de Gabriel Diallo (35) ante Zizou Bergs (44); Giovanni Mpetshi Perricard (37) ante Holger Rune (11); Jaume Munar (41) ante Novak Djokovic (5) y Valentin Vacherot (204) ante Tallon Grieksport (31).

Este miércoles por otro lado, terminan de jugarse las definiciones de los octavos de final del Master 1000 de Shangai con los duelos de Learner Tien (36) ante Daniil Medverev (18); Felix Auger Aliassime (13) ante Lorenzo Musetti (9); Arthur Rinderknech (54) ante Jiri Lehecks (19) y Nuno Borges (51) ante Alex de Minaur (7).

