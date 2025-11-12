¡Sigue imparable! Tomás Barrios suma un gran debut en Challenger 100 de Montevideo

Tomás Barrios campeón del Challenger de Cali

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Madre de Valentina Alarcón reveló nuevos detalles y una inquietante teoría

“Alguien le tendió una trampa”: Madre de Valentina Alarcón reveló nuevos detalles y una inquietante teoría
Universidad de Chile

¡Lo miran de cerca! Universidad de Chile tiene en la mira a seleccionado nacional como fichaje

¡Todo resuelto! Listas las llaves para la Liguilla del Ascenso en la Primera B
Cristal Aguilera, hermana de Krishna, sufrió violento ataque en San Bernardo

¡Revelaron impactante foto! Cristal Aguilera, hermana de Krishna, sufrió violento ataque en San Bernardo

¡Carrera contra el tiempo! El dilema de Universidad de Chile con Felipe Salomoni
Jeannette Jara responde a furioso ataque de Kast en pleno cierre de campaña

“Todos merecemos respeto”: Jeannette Jara responde a furioso ataque de Kast en pleno cierre de campaña
¡No es su polola! Filtran mensajes subidos de tono de Gary Medel a otra mujer

¡No es su polola! Filtran mensajes subidos de tono de Gary Medel a otra mujer
Manley Clerveaux cortado en Colo Colo.

Se supo todo: revelan nuevos antecedentes de la indisciplina de Manley Clerveaux en Colo Colo
Nicolás Castillo se lanza contra la UC.

Está dolido: Nicolás Castillo le vuelve a declarar la guerra a Universidad Católica con duras palabras
Marcelo Pablo Barticciotto detalla llegada de su hijo a Colo Colo

Hasta con la '7': Marcelo Pablo Barticciotto detalla la posible llegada de su hijo Bruno a Colo Colo

Actualmente el tenis nacional está pasando por una etapa de transición, ya que nuestros representantes en el deporte viven distintos momentos en su carrera. Cabe recordar que nuestros máximos exponentes en el ránking ATP son Alejandro Tabilo (81), Cristián Garín (105), Tomás Barrios (111), Nicolás Jarry (122) y Matías Soto (281).

Pese a esto, hace muy poco nos entregaron una enorme alegría, ya que los elegidos por Nicolás Massú sin nuestras dos raquetas principales consiguieron superar la llave ante Luxemburgo por la Copa Davies y seguir con vida en el grupo mundial de la competición, donde ahora vivirán el próximo año su siguiente desafío.

Uno que está teniendo una gran temporada es el caso de Tomás Barrios, quien la semana pasada logró levantar el trofeo del Challenger 75 de Lima 2 y esta semana permanese en sudamérica para meterse en el Challenger 100 de Montevideo, torneo donde también está participando Cristián Garín, quien superó el debut el día de ayer.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en deporte.

El día de ayer, Tomás Barrios (111) tuvo su debut en el Challenger 100 de Montevideo ante el tenista boliviano Juan Carlos Prado (228), donde sin mayores problemas consiguió su paso a la siguiente fase del torneo tras un impeable triunfo en dos sets por parciales de 6-4/ 6-1. Ahora para los cuartos de final se medirá ante el uruguayo Franco Roncadelli (362).

Sigue la racha de triunfos en Challengers

Con esta buena victoria en su debut, Barrios suma 7 puntos para en ránking ATP, los cuáles no presentan una variación en su actual posición en el circuito, pero espera continuar avanzando de fase en el torneo para acercarse cada vez más al tan ansiado Top 100 mundial. Su próximo desafío tendría que ser el día de mañana en horario por confirmar.

También te puede interesar: ¡Comenzando bien la semana! Cristián Garín tiene un buen debut en Challenger 100 de Montevideo

NOTAS DESTACADAS

Madre de Valentina Alarcón reveló nuevos detalles y una inquietante teoría

“Alguien le tendió una trampa”: Madre de Valentina Alarcón reveló nuevos detalles y una inquietante teoría
Universidad de Chile

¡Lo miran de cerca! Universidad de Chile tiene en la mira a seleccionado nacional como fichaje

¡Todo resuelto! Listas las llaves para la Liguilla del Ascenso en la Primera B
Cristal Aguilera, hermana de Krishna, sufrió violento ataque en San Bernardo

¡Revelaron impactante foto! Cristal Aguilera, hermana de Krishna, sufrió violento ataque en San Bernardo

¡Carrera contra el tiempo! El dilema de Universidad de Chile con Felipe Salomoni
Jeannette Jara responde a furioso ataque de Kast en pleno cierre de campaña

“Todos merecemos respeto”: Jeannette Jara responde a furioso ataque de Kast en pleno cierre de campaña
¡No es su polola! Filtran mensajes subidos de tono de Gary Medel a otra mujer

¡No es su polola! Filtran mensajes subidos de tono de Gary Medel a otra mujer
Manley Clerveaux cortado en Colo Colo.

Se supo todo: revelan nuevos antecedentes de la indisciplina de Manley Clerveaux en Colo Colo
Nicolás Castillo se lanza contra la UC.

Está dolido: Nicolás Castillo le vuelve a declarar la guerra a Universidad Católica con duras palabras
Marcelo Pablo Barticciotto detalla llegada de su hijo a Colo Colo

Hasta con la '7': Marcelo Pablo Barticciotto detalla la posible llegada de su hijo Bruno a Colo Colo
Gustavo Álvarez advierte en U de Chile.

Para seguir en el club: destapan las primeras exigencias de Gustavo Álvarez en la U
Bruno Barticciotto es acercado a Colo Colo.

Se anticipó el mercado: hijo de leyenda de Colo Colo vuelve a sonar para reforzar el equipo
Álvaro Díaz, de 31 Minutos, revela su candidato y sincera preocupación por el país

“¿Sabes el miedo que me da?”: Álvaro Díaz, de 31 Minutos, revela su candidato y sincera preocupación por el país
Latam enfrenta huelga de pilotos tras quiebre en negociaciones

¿Qué medidas tomó la aerolínea? Latam enfrenta huelga de pilotos tras quiebre en negociaciones
Chilevisión anuncia transmisión de “Rojo Histórico”

Chilevisión anuncia transmisión de “Rojo Histórico”, el duelo que homenajeará la hazaña olímpica de Sidney 2000
Corte rechazó intento de frenar reconversión de Punta Peuco

Internos pierden batalla legal: Corte rechazó intento de frenar reconversión de Punta Peuco
La Roja ya tiene nómina para la fecha FIFA de Octubre.

¡Todo listo! Días y horarios confirmados para los amistosos de La Roja
Exesposa de Eduardo Cruz-Coke y sus sospechas tras petición de familia de Trinidad

“Después de todo lo que han hecho”: Exesposa de Eduardo Cruz-Coke y sus sospechas tras petición de familia de Trinidad
Aníbal Mosa habla sobre muerte de hincha de Colo Colo

¡SIGUE LA POLÉMICA! El fuerte palito de histórico de Colo Colo a Aníbal Mosa
Cristián Garín avanza en el Challenger 75 de Antofagasta.

¡Comenzando bien la semana! Cristián Garín tiene un buen debut en Challenger 100 de Montevideo