¡Sigue imparable! Tomás Barrios suma un gran debut en Challenger 100 de Montevideo

Actualmente el tenis nacional está pasando por una etapa de transición, ya que nuestros representantes en el deporte viven distintos momentos en su carrera. Cabe recordar que nuestros máximos exponentes en el ránking ATP son Alejandro Tabilo (81), Cristián Garín (105), Tomás Barrios (111), Nicolás Jarry (122) y Matías Soto (281).

Pese a esto, hace muy poco nos entregaron una enorme alegría, ya que los elegidos por Nicolás Massú sin nuestras dos raquetas principales consiguieron superar la llave ante Luxemburgo por la Copa Davies y seguir con vida en el grupo mundial de la competición, donde ahora vivirán el próximo año su siguiente desafío.

Uno que está teniendo una gran temporada es el caso de Tomás Barrios, quien la semana pasada logró levantar el trofeo del Challenger 75 de Lima 2 y esta semana permanese en sudamérica para meterse en el Challenger 100 de Montevideo, torneo donde también está participando Cristián Garín, quien superó el debut el día de ayer.

El día de ayer, Tomás Barrios (111) tuvo su debut en el Challenger 100 de Montevideo ante el tenista boliviano Juan Carlos Prado (228), donde sin mayores problemas consiguió su paso a la siguiente fase del torneo tras un impeable triunfo en dos sets por parciales de 6-4/ 6-1. Ahora para los cuartos de final se medirá ante el uruguayo Franco Roncadelli (362).

Sigue la racha de triunfos en Challengers

Con esta buena victoria en su debut, Barrios suma 7 puntos para en ránking ATP, los cuáles no presentan una variación en su actual posición en el circuito, pero espera continuar avanzando de fase en el torneo para acercarse cada vez más al tan ansiado Top 100 mundial. Su próximo desafío tendría que ser el día de mañana en horario por confirmar.

