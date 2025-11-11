¡Comenzando bien la semana! Cristián Garín tiene un buen debut en Challenger 100 de Montevideo

Cristián Garín avanza en el Challenger 75 de Antofagasta.

Por: Gonzalo Zamora

Actualmente el tenis nacional está pasando por una etapa de transición, ya que nuestros representantes en el deporte viven distintos momentos en su carrera. Cabe recordar que nuestros máximos exponentes en el ránking ATP son Alejandro Tabilo (81), Cristián Garín (105), Tomás Barrios (111), Nicolás Jarry (122) y Matías Soto (281).

Pese a esto, hace muy poco nos entregaron una enorme alegría, ya que los elegidos por Nicolás Massú sin nuestras dos raquetas principales consiguieron superar la llave ante Luxemburgo por la Copa Davies y seguir con vida en el grupo mundial de la competición, donde ahora vivirán el próximo año su siguiente desafío.

La semana pasada, Cristián Garín quedó eliminado en los cuartos de final del Challenger 75 de Lima 2 en Perú, torneo donde otra de nuestras raquetas nacionales, Tomás Barrios, terminó quedándose con el título. Ahora Garín continúa con la gira sudamericana en el circuito, donde se encuentra disputando el Challenger 100 de Montevideo.

El día de hoy, Cristián Garín (105) tuvo su debut en el Challenger 100 de Montevideo ante el tenista argentino Andrea Collarini (273), consiguiendo su paso a la siguiente ronda tras una buena victoria en dos horas de juego y dos sets por parciales de 6-3/ 7-5. Ahora para los cuartos de final espera rival entre el estadounidense Tristan Boyer (144) y el argentino Alex Barrena (176).

Cada vez más cerca del Top 100

Con esta buena victoria en la primera ronda del torneo, Garín suma 7 puntos para el ránking ATP, unidades que le permiten escalar hasta el puesto 102° del mundo, donde espera seguir avanzando de fase en este torneo para volver al tan esperado Top 100. Cabe recordar que la mejor posición del tenista nacional fue el puesto 17° del mundo en 2021.

