¡Sigue en carrera! Tomás Barrios pisa firme en el Challenger 75 de Lima 2

Actualmente el tenis nacional está pasando por una etapa de transición, ya que nuestros representantes en el deporte viven distintos momentos en su carrera. Cabe recordar que nuestros máximos exponentes en el ránking ATP son Alejandro Tabilo (82), Cristián Garín (108), Nicolás Jarry (109), Tomás Barrios (119) y Matías Soto (280).

Pese a esto, hace muy poco nos entregaron una enorme alegría, ya que los elegidos por Nicolás Massú sin nuestras dos raquetas principales consiguieron superar la llave ante Luxemburgo por la Copa Davies y seguir con vida en el grupo mundial de la competición, donde ahora vivirán el próximo año su siguiente desafío.

Esta semana, tres de nuestros tenistas se encuentran compitiendo activamente en el circuito, el día de ayer, Alejandro Tabilo quedó eliminado en los octavos de final del ATP 250 de Atenas a manos del GOAT, Novak Djokovic, mientras que por otro lado, Cristián Garín y Tomás Barrios se encuentran disputando el Challenger 75 Lima 2 en Perú.

El pasado lunes, Tomás Barrios (122) tuvo un buen debút en el Challenger 75 Lima 2, venciendo en casi una hora y medio de juego al checho Zdenek Kolár (223) en dos sets por parciales de 7-5/6-3. Gracias a esta buena victoria sumó 7 puntos para el ránking ATP y avanzó a los octavos de final del torneo que se está disputando en al capital de Perú.

Barrios sigue firme

En los octavos de final del Challenger 75 Lima 2, Barrios se enfrentó al libanés Hady Habib (174), consiguiendo una batallada victoria en tres sets, por parciales de 7-5/3-6/6-4. Con este triunfo suma 15 puntos para el ránking ATP y ahora en cuartos de final espera a su rival que saldrá entre Murkell Dellien o Juan Bautista Torres.

