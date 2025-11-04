¡No pudo una tercera vez! Malas noticias de Alejandro Tabilo desde Grecia

Alejandro Tabilo explica su ausencia de la Copa Davis.

Por: Gonzalo Zamora

Actualmente el tenis nacional está pasando por una etapa de transición, ya que nuestros representantes en el deporte viven distintos momentos en su carrera. Cabe recordar que nuestros máximos exponentes en el ránking ATP son Alejandro Tabilo (82), Cristián Garín (108), Nicolás Jarry (109), Tomás Barrios (119) y Matías Soto (280).

Pese a esto, hace muy poco nos entregaron una enorme alegría, ya que los elegidos por Nicolás Massú sin nuestras dos raquetas principales consiguieron superar la llave ante Luxemburgo por la Copa Davies y seguir con vida en el grupo mundial de la competición, donde ahora vivirán el próximo año su siguiente desafío.

Por el lado de Alejandro Tabilo, el zurdo nacional se encuentra en Grecia disputando el ATP 250 de Atenas, donde espera cerrar la temporada de buena manera para ubicarse en una buena posición en el ránking ATP, pensando en mantenerse al menos en el top 100 mundial y escalar hasta la parte alta del deporte.

El pasado domingo, Alejandro Tabilo (82) tuvo un trabajado debút en el ATP 250 de Atenas, donde enfrentó al australiano Adam Walton (83) y consiguió una buena victoria tras más de tres horas de partido. El zurdo nacional se quedó con la victoria en primera ronda tras tres sets por parciales de 7-6/6-7/7-5, anotándose así en los octavos de final del torneo.

No pudo una tercera vez ante el GOAT

Pero en esta instancia, Tabilo se enfrentaba al GOAT, Novak Djokovic (5), con quien mantenía un historial favorable, ya que en los dos encuentros que habían tenido previamente, el chileno salió victorioso. Lamentablemente no hubo una tercera victoria, ya que nuestro zurdo cayó en casi dos horas de encuentro en sets corridos por parciales de 6-7/1-6, despidiéndose con 20 puntos que le permitirán escalar hasta el puesto 81° del ránking ATP.

