"Se portó mal": revelan la indisciplina por la que cortaron a Manley Clerveaux en Colo Colo

Por: Fabián Marambio

En Colo Colo cada vez son menos los jugadores realmente destacables que se forman en su cantera, siendo uno de los grandes problemas de la institución. Ahora, Manley Clerveux, uno de los pocos que mostró condiciones, fue cortado después de protagonizar una indisciplina que no gustó en el club.

El delantero haitiano estaba siendo bien considerado por Fernando Ortiz e incluso lo hizo debutar ante Deportes Iquique en la Liga de Primera. Sin embargo, después desapareció del radar y ahora revelaron que se debe a un mal comportamiento.

La indisciplina de Manley Clerveaux en Colo Colo

Todo fue revelado por Edson Figueroa, reportero de DaleAlbo que informó la situación. "Está cortado Clerveaux, se portó mal. Generó alguna molestia en el fútbol joven y en el primer equipo del Cacique", afirmó.

Manley Clerveaux protagoniza indisciplina en Colo Colo.
Manley Clerveaux fue cortado por indisciplina.

Eso no fue lo único que reveló el reportero, pues también agregó que "hace rato vengo diciendo que es un futbolista interesante, con potencial, pero si no se equilibra… de esos casos hemos visto mucho en en el club".

Así las cosas, Manley Clerveaux habría desaprovechado las opciones que se ganó en el Estadio Monumental y su mal comportamiento lo terminó haciendo desaparecer de las citaciones en el primer equipo del Cacique.

