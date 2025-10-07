¡Sigue sumando! Tomás Barrios logra arrollador debut en Challenger 75 de Cali

Actualmente el tenis nacional está pasando por una etapa de transición, ya que nuestros representantes en el deporte viven distintos momentos en su carrera. Cabe recordar que nuestros máximos exponentes en el ránking ATP son Alejandro Tabilo (74), Nicolás Jarry (111), Cristián Garín (124), Tomás Barrios (137) y Matías Soto (280).

Pese a esto, hace muy poco nos entregaron una enorme alegría, ya que los elegidos por Nicolás Massú sin nuestras dos raquetas principales consiguieron superar la llave ante Luxemburgo por la Copa Davies y seguir con vida en el grupo mundial de la competición, donde ahora vivirán el próximo año su siguiente desafío.

Luego de quedar eliminado en los cuartos de final del Challenger de Antofagasta, Tomás Barrios continúa con la gira sudamericana donde ahora se movilizó hasta Colombia paraparticipar del Challenger 75 de Cali. El objetivo del jugador nacional es sumar la mayor cantidad de puntos para terminar el año cerca del top 100 en el ránking ATP.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en deporte.

Tomás Barrios (137) se encuentra en Colombia participando del Challenger 75 de Cali, donde en primera ronda debió enfrentar al jugador mexicana Alex Hernández (444), quien ingresó al Maind Draw como Lucky Loser. Pero el chileno no tuvo piedad con su rival y en poco más de una hora se quedó con la victoria por parciales de 6-1/6-2.

Ahora en los octavos de final, el tenista nacional espera a su rival que será el vencedor del duelo entre el paraguayo Adolfo Vallejo (268) y el argentino Luciano Ambrogi (447). Además, con la victoria del día de hoy, el chillanejo suma cinco nuevas unidades que le permitirán subir y ubicarse en el puesto número 133 del ránking ATP.