¿El grans secreto? Esteban Paredes revela que Marcelo Bielsa lo hizo ser leyenda en Colo Colo

Este fin de semana, Colo Colo dejó atrás sus participaciones en competencias internacionales y ya se enfoca plenamente en lo que es el Campeonato Nacional, que es el único torneo que podrá disputar en lo que queda de la temporada tras su también eliminación de la Copa Chile. Es aquí donde este domingo visitó a Unión La Calera en la quinta región del país.

El partido se dio bastante complicado para los albos, quienes no podían pasar mitad de cancha, sus volantes no podían mantener la pelota y los delanteros prácticamente estaban desaparecidos. Pero todo cambió cuando en los minutos finales del primer tiempo, Arturo Vidal abrió la cuenta para el cacique a través de un lanzamiento penal.

Si bien Unión La Calera siguió atacando sin descanso, no pudieron atravesar la defensa de Colo Colo, quienes consiguieron quedarse con una muy complicada victoria por la cuenta mínima. Con este resultado, los albos suben hasta la novena posición con 17 puntos, recordando que aún mantienen tres encuentros pendientes.

Sin duda una de las grandes leyendas de los albos en el último tiempo es el caso de Esteban Paredes, quien es uno de los máximos anotadores en la historia del equipo, quien en la última década consiguió una gran cantidad de títulos junto al cacique y además hace muy poco quiso regresar al club como parte del staff del fútbol formativo.

Pero esta enorme carrera marcada por su exitoso paso por Colo Colo tiene un gran artífice, esto ya que Esteban Paredes reveló que Marcelo Bielsa le dio un importante consejo que lo llevo a ser una leyenda en el cacique. "El profe Bielsa me puso de 9, me puso más arriba y me dijo: Mira Esteban, tienes que hacer todos esos movimientos que hiciste en el partido 10, 15 veces, y vas a hacer más goles. Si mejoras esto, vas a ser mucho mejor".