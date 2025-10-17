¡Un mal día! Alejandro Tabilo y Tomás Barrios no pudieron seguir sumando victorias

Por: Gonzalo Zamora

Actualmente el tenis nacional está pasando por una etapa de transición, ya que nuestros representantes en el deporte viven distintos momentos en su carrera. Cabe recordar que nuestros máximos exponentes en el ránking ATP son Alejandro Tabilo (72), Cristián Garín (108), Nicolás Jarry (109), Tomás Barrios (119) y Matías Soto (280).

Pese a esto, hace muy poco nos entregaron una enorme alegría, ya que los elegidos por Nicolás Massú sin nuestras dos raquetas principales consiguieron superar la llave ante Luxemburgo por la Copa Davies y seguir con vida en el grupo mundial de la competición, donde ahora vivirán el próximo año su siguiente desafío.

Tanto Alejandro Tabilo como Tomás Barrios están viviendo actualmente un gran repunte en su carrera, ganando algunos torneos y avanzando en el ránking ATP. En el caso de Tabilo, se encuentra participando del Challenger 125 de Olbia en Italia, mientras que Barrios se encuentra en tierras brasileñas disputando el Challenger 75 de Curitiba.

Lamentablemente el día de hoy no fue una gran jornada para nuestros representantes nacionales en el tenis en el circuito ATP, esto ya que Alejandro Tabilo (72) cayó en tres sets ante el español Pablo Carreño Busta (104) por parciales de 4-6/6-1/6-7 en los cuartos de final del Challenger 125 de Olbia, por lo que ahora se prepara para participar del ATP 500 de Vienna.

Mala jornada en Brasil

Por otro lado, Tomás Barrios (119) tampoco pudo continuar con su buen racha, ya que también quedó eliminado de los cuartos de final del Challenger 75 de Curitiba a manos del paraguayo Daniel Vallejo (253) en tres sets por parciales de 3-6/7-6/3-6. Con esto, el naciona logra subir otro puesto en el ránking ATP quedando en lugar 118.

