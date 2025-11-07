¡Intratable! Cristián Garín sigue avanzando a paso firme en Perú

Actualmente el tenis nacional está pasando por una etapa de transición, ya que nuestros representantes en el deporte viven distintos momentos en su carrera. Cabe recordar que nuestros máximos exponentes en el ránking ATP son Alejandro Tabilo (82), Cristián Garín (108), Nicolás Jarry (109), Tomás Barrios (119) y Matías Soto (280).

Pese a esto, hace muy poco nos entregaron una enorme alegría, ya que los elegidos por Nicolás Massú sin nuestras dos raquetas principales consiguieron superar la llave ante Luxemburgo por la Copa Davies y seguir con vida en el grupo mundial de la competición, donde ahora vivirán el próximo año su siguiente desafío.

Esta semana, tres de nuestros tenistas se encuentran compitiendo activamente en el circuito, el día de ayer, Alejandro Tabilo quedó eliminado en los octavos de final del ATP 250 de Atenas a manos del GOAT, Novak Djokovic, mientras que por otro lado, Cristián Garín y Tomás Barrios se encuentran disputando el Challenger 75 Lima 2 en Perú.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en deporte.

El día de ayer, Cristián Garín (104) enfrentó los octavos de final del Challenger 75 de Lima 2, donde debió enfrentarse al tenista rusa Ivan Gakhov (266), consiguiendo una contundente victoria en dos sets por parciales de 6-3/6-3, clasificando así a los cuartos de final del torneo que se disputa en tierras peruanas en la gira sudamericana.

Ahora toca un rival local

En la siguiente ronda, el tenista nacional enfrentará al jugador local Gonzalo Bueno (218) desde las 19:30 horas de esta tarde. Además, con la victoria de ayer suma 12 puntos para el ránking ATP, unidades que no le generan una variación en el momento en su posición actual, pero en caso de seguir los buenos resultados podría regresar al Top 100 mundial.

También te puede interesar: ¡Sigue en carrera! Tomás Barrios pisa firme en el Challenger 75 de Lima 2