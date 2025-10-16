¡Sigue haciendo historia! Benjamín Pérez está viviendo un sueño en el M15 de Santiago

Benjamín Pérez suma sus primeros puntos ATP.

Por: Gonzalo Zamora

Actualmente el tenis nacional está pasando por una etapa de transición, ya que nuestros representantes en el deporte viven distintos momentos en su carrera. Cabe recordar que nuestros máximos exponentes en el ránking ATP son Alejandro Tabilo (72), Cristián Garín (108), Nicolás Jarry (109), Tomás Barrios (119) y Matías Soto (280).

Pese a esto, hace muy poco nos entregaron una enorme alegría, ya que los elegidos por Nicolás Massú sin nuestras dos raquetas principales consiguieron superar la llave ante Luxemburgo por la Copa Davies y seguir con vida en el grupo mundial de la competición, donde ahora vivirán el próximo año su siguiente desafío.

Por otro lado, uno que está viviendo un verdadero sueño esta semana es la gran promesa del tenis chileno de apenas 16 años, Benjamín Pérez, quien en el torneo M15 que se disputa en Santiago, específicamente en el Club Sirio, sumó su primera victoria en un Main Draw y se metió por primera vez al ránking ATP.

Quizás muchos no han escuchado de él, pero Benjamín Pérez es una de las grandes promesas del tenis chileno, ya que con sólo 16 años se posiciona en el lugar 214 del mundo a nivel junior, pero ahora está escribiendo su historia en el M15 de Santiago, donde el día de ayer tuvo su primer triunfo entrando por primera vez al ranking ATP al vencer al argentino Ezequiel Monferrer (1047) en parciales de 6-1/6-4.

Pero esto no se detiene ahí, ya que el día de hoy, Benjamín Pérez continúa su gran camino profesional consiguiendo su mejor victoria en su carrera ante el estadounidense Víctor Lilov (881) por parciales de 6-1/7-6. Con esto suma sus primeros dos puntos ATP y en dos semanas será 1650 del mundo. Ahora por los cuartos de final espera rival entre los argentinos Juan Manuel La Serna (511) y Julián Cundom (1290).

