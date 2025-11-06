¡La promesa del tenis nacional! Antonia Vergara alcanza un gran hito en su carrera con solo 18 años

Por: Gonzalo Zamora

Actualmente el tenis nacional está pasando por una etapa de transición, ya que nuestros representantes en el deporte viven distintos momentos en su carrera. Cabe recordar que nuestros máximos exponentes en el ránking ATP son Alejandro Tabilo (82), Cristián Garín (108), Nicolás Jarry (109), Tomás Barrios (119) y Matías Soto (280).

Pese a esto, hace muy poco nos entregaron una enorme alegría, ya que los elegidos por Nicolás Massú sin nuestras dos raquetas principales consiguieron superar la llave ante Luxemburgo por la Copa Davies y seguir con vida en el grupo mundial de la competición, donde ahora vivirán el próximo año su siguiente desafío.

Pero además de la rama masculina, también tenemos importantes representantes en la rama femenina, donde nuestra primera raqueta nacional es Antonia Vergara, más conocida como la "Pequeña Gigante", quien con sólo 18 años de edad y en su primera temporada como profesional, ya es la mejor posicionada en el ránking de todas las chilenas.

A través de una invitación, Antonia Vergara se encuentra actualmente disputando el WTA 125 de Tucumán, que es además el primer torneo de esta categoría que disputa, donde en primera ronde dio el gran golpe al vencer a la argentina Lourdes Carlie (128) por parciales de 6-2/6-4, luego en los octavos de final dio factura en un duro encuentro la argentina Luisina Giovannini (279) por parciales de 7-6/2-6/6-1.

La Pequeña Gigante hace historia

Gracias a la enorme victoria en los octavos de final del WTA 125 de Tucumán, Antonia Vergara no sólo ganó su clasificación a los cuartos de final del torneo, sino que además ingresó al Top 400 mundial con sólo 18 años, siendo la segunda tenista sudamericana menor de 19 años mejor rankeada en el mundo, posicionándose actualmente en el puesto 396°, el cuál podría seguir subiendo dependiendo del resto de su participación.

