"Hijos de...": El provocador mensaje de la U contra Colo Colo en camarín del Santa Laura

Los jugadores de Universidad de Chile festejaron con todo el triunfo ante Colo Colo y la coronación de la Supercopa, sin guardarse nada. Y es que en una foto publicada, se pudo apreciar un curioso y provocador mensaje contra el Cacique que no pasó desapercibido.

Todo su pudo ver en una foto publicada por Gabriel Castellón, donde apareció festejando con el arquero Pedro Garrido. En la instantánea se pudo apreciar un sticker pegado en el camarín del Estadio Santa Laura, el cual tenía el polémico mensaje contra los albos.

El provocador mensaje de la U contra Colo Colo

"Hijos de (Sebastián) Piñera, nietos del General (Augusto Pinochet)", decía el sticker que probablemente fue pegado en el recinto por algún miembro de la institución universitaria.

La provocativa foto publicada por Gabriel Castellón.

La rivalidad entre albos y azules está al rojo vivo

Esta situación está dando que hablar debido a que se da justo en un momento en el que la rivalidad entre las hinchadas de albos y azules no da tregua. De todas formas, probablemente no pase a mayores y solo sea considerado como "folklore" del fútbol.

Todo esto se da en medio de fuertes polémicas entre ambos equipos. Sin ir más lejos, desde el club universitario incluso se querellaron contra Javier Correa por propinarle insultos a Michael Clark en el Superclásico que quedó con victoria alba por el Campeonato Nacional.

