Sonríe Milad: la millonaria suma de dinero que ganará La Roja por sus amistosos en Rusia

El momento actual del fútbol chileno no es el mejor ni deportiva ni económicamente hablando. El periodo de Pablo Milad ha sido uno de los peores en la historia de la ANFP, aunque ahora festejan en Quilín debido a la gran suma de dinero que ganarán con los amistosos de La Roja.

La Selección se prepara para jugar ante Rusia y Perú, dos rivales que han sido cuestionados por todos en nuestro país. Primero Rusia por encontrarse en medio de un conflicto bélico con Ucrania, y segundo Perú, a quien acabamos de enfrentar hace solo algunas semanas.

Los millones que ganará la ANFP por los duelos de La Roja

Según información de La Tercera, en Quilín festejan ya que recibirán 800 mil dólares por estos partidos en Rusia, algo así como 800 millones de pesos chilenos. Es más, en el medio citado también destacan que la ANFP no deberá hacerse cargo de nada ya que los traslados estarán a cargo de la organización.

Quizás te pueda interesar: Marcelo "Chino" Ríos revela a su favorito para estas Elecciones Presidenciales: "no podemos caer más bajo"

Pablo Milad sonríe con el botín que ganará con la Selección.

Incluso, una vez finalizada la Fecha FIFA, desde la ANFP decidieron retornar directamente a Santiago para abaratar aún más costos en vuelos intermediarios. Sin embargo, los deportistas que juegan en Europa se irán directamente a sus respectivos clubes.

¿Cuándo juega Chile vs Rusia?

El partido de Chile contra la selección europea está pactado para este sábado 15 de noviembre a las 12:00 horas en el Estadio Olímpico Fish. Recordar que, al igual que todos los partidos de La Roja, este amistoso se podrá presenciar por las pantallas de Chilevisión.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.