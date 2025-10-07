¡Un pedido de auxilio! Clubes de Segunda División mandan carta de ayuda a la ANFP

Actualmente, el fútbol chileno está atravesando por una fuerte crisis tanto administrativa como económica, algo que se viene arrastrando desde hace varios años atrás y que muchos apuntan a la gestión de Pablo Milad como al principal responsable de todos estos problemas, los cuáles nos han dejado incontables fracasos.

Esto ya que la Generación Dorada quedó en el pasado, al igual que los días de gloria de nuestra selección, donde no hemos podido clasificar a un Mundial desde aquel lejano 2014. Sumado a los fracasos en las diferentes divisiones del combinado nacional, además del fútbol femenino en los últimos años.

El último gran fracaso de la ANFP con el fútbol chileno fue quedar nuevamente eliminados de una Copa del Mundo, donde además quedó una fuerte deuda tras los servicios de Ricardo Gareca en La Roja, quien fuera uno de los estrategas mejor pagados en latinoamerica y que obtuvo el peor rendimiento posible en la historia de nuestro fútbol.

La crisis del fútbol chileno no es ningún secreto, ya que además de la enorme deuda que mantiene la ANFP con TNT Sports, las distintas divisiones del deporte nacional han acusado un verdadero abandono por parte del ente rector de nueestro fútbol. Uno de estos es el caso de la Segunda División profesional, donde siempre se ha dicho que el apoyo económico es casi nulo.

Es precisamente debido a esto que los clubes de la Segunda División enviaron una carta a la ANFP con una propuesta para la próxima temporada, la cuál tiene como objetivo aliviar la crisis estructural que atraviesa la división. Esto sería a través de un campeonato que entregue mayor competencia y atractivo, junto con la opción de sumar una copa paralela.