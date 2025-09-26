¡Ya es casi una realidad! Revelan acuerdo para disputar un tercer torneo en el fútbol chileno

Hay luz verde para un nuevo torneo en el fútbol chileno.

Por: Gonzalo Zamora

Actualmente, el fútbol chileno está atravesando por una fuerte crisis tanto administrativa como económica, algo que se viene arrastrando desde hace varios años atrás y que muchos apuntan a la gestión de Pablo Milad como al principal responsable de todos estos problemas, los cuáles nos han dejado incontables fracasos.

Esto ya que la Generación Dorada quedó en el pasado, al igual que los días de gloria de nuestra selección, donde no hemos podido clasificar a un Mundial desde aquel lejano 2014. Sumado a los fracasos en las diferentes divisiones del combinado nacional, además del fútbol femenino en los últimos años.

El último gran fracaso de la ANFP con el fútbol chileno fue quedar nuevamente eliminados de una Copa del Mundo, donde además quedó una fuerte deuda tras los servicios de Ricardo Gareca en La Roja, quien fuera uno de los estrategas mejor pagados en latinoamerica y que obtuvo el peor rendimiento posible en la historia de nuestro fútbol.

Actualmente la ANFP dentro de todos los problemas administrativos que tiene en el fútbol chileno, mantiene una millonaria deuda de 30 millones de dólares con TNT Sports debido a incumplimientos de contrato en la transmisión de partidos durante los tiempos de pandemia y el estallido social, por lo que el ente rector de nuestro fútbol a tenido que buscar alguna forma de poder pagar este enorme monto.

Es aquí donde ahora en Quilín preparar la realización de un nuevo torneo, el cuál sería denominado como una Copa de la Liga, tal como lo hacen en varios países de Europa. Tras un acuerdo entre TNT Sports y la ANFP, este torneo sólo contaría con equipos de primera división, constaría de cuatro grupos con cuatro equipos cada uno, donde se enfrentarían todos contra todos en duelos de ida y vuelta. Además el campeón sacaría boleto para la Copa Libertadores, mientras que el subcampeón para la Copa Sudamericana.

