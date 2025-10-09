¡Quiso funar y terminó funado! Chofer venezolano encaró a carabinera y redes sociales explotaron en su contra

Un intento de funa terminó volviéndose una “autofuna” cuando un chofer venezolano, quien encaró y grabó a una carabinera mientras realizaba un control vehicular, desató una avalancha de críticas en su contra.

De acuerdo con su relato, la funcionaria habría permitido continuar su marcha a una conductora chilena que no contaba con la documentación al día. En cambio, él aseguró que, por ser extranjero, no recibió el mismo trato.

“¡La ley es para todos! ¡No puede existir una Ley para unos y excepciones para otros! ¡Yo creo que se aplicó la ley por ser venezolano! Que le llegue (este video) a los ente competentes para que este tipo de personas no representen a una institución", fue el furioso descargo que dejó el sujeto en la descripción del video.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

De acuerdo con las imágenes, compartidas en Tik Tok, el extranjero le puso el celular encima a la uniformada, a quien no dudó en confrontar. “Usted acaba de dejar ir un auto que no tenía permiso de circulación vigente y la ley dice que se retira a corrales”, criticó.

“¿Sabe por qué lo hice? La niña tiene cáncer, tiene leucemia. Hay criterio caballero”, explicó la carabinera. Sin embargo, el argumento cayó en oídos sordos. “No importa, no hay excepciones. La voy a grabar y la voy a hacer viral”, exclamó el venezolano.

La funa se volcó en su contra

Las reacciones al video no tardaron en llegar, donde los usuarios destacaron el actuar de la uniformada y crucificaron la actitud del hombre extranjero. “Felicidades para la carabinera !!.. con criterio”, “Muchas gracias por hacerla viral!! y demostrar que la institución de carabineros sigue siendo humana y empática”, “El que quería funar salió funado”, “No importa dice el perla” y “Tan bueno para reclamar en país ajeno y en el suyo no reclamaron nada”, fueron algunos de los comentarios.