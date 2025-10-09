¡Quiso funar y terminó funado! Chofer venezolano encaró a carabinera y redes sociales explotaron en su contra

venezolano se llenó de críticas tras encarar y grabar a carabinera

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Familia de Julia Chuñil piden cambio de fiscalía para avanzar en la investigación

Para avanzar en la investigación: Familia de Julia Chuñil solicita intervención de Fiscalía Regional
Pastor Soto y su propuesta afuera del Congreso

¡Se pegó el show! Pastor Soto y su polémica intervención contra proyecto de eutanasia
Artista chileno remeció museo de Madrid con provocadora obra

Milei de perro y Netanyahu como Chucky: Artista chileno remeció museo de Madrid con provocadora obra
Cristián Riquelme podría abandonar Colo Colo.

¿Tendrán más amistosos? La forma en que Colo Colo prepara el regreso del Campeonato
Figura de La Roja sub-20 podría partir al extranjero tras el Mundial.

¡Una gran oportunidad! Figuras de La Roja sub-20 se suman a la selección adulta
Evelyn Matthei sinceró su preocupación sobre posible presidencia de Kast

“Me da miedo que pueda correr mucho los límites”: Matthei sinceró su preocupación frente a posible elección de Kast
Colo Colo cae en amistoso ante Puerto Montt.

¡Con dos errores garrafeles! Colo Colo cae ante Puerto Montt en nuevo amistoso
Valentin Vacherot en semifinales del Master 1000 de Shangai.

¡Está viviendo un sueño! La gran revelación del Master 1000 de Shangai está en semifinales
Residente de la Toma Dignidad compartió compleja realidad

“¿Dónde quedamos nosotros los pobres?”: Joven residente de la Toma Dignidad sinceró compleja realidad
Carlos Palacios Boca Juniors

¿Lo tienen en la mira? Reclutador de gigante europeo llena de elogios a Carlos Palacios

Un intento de funa terminó volviéndose una “autofuna” cuando un chofer venezolano, quien encaró y grabó a una carabinera mientras realizaba un control vehicular, desató una avalancha de críticas en su contra. 

De acuerdo con su relato, la funcionaria habría permitido continuar su marcha a una conductora chilena que no contaba con la documentación al día. En cambio, él aseguró que, por ser extranjero, no recibió el mismo trato.

“¡La ley es para todos! ¡No puede existir una Ley para unos y excepciones para otros! ¡Yo creo que se aplicó la ley por ser venezolano! Que le llegue (este video) a los ente competentes para que este tipo de personas no representen a una institución", fue el furioso descargo que dejó el sujeto en la descripción del video. 

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional   

De acuerdo con las imágenes, compartidas en Tik Tok, el extranjero le puso el celular encima a la uniformada, a quien no dudó en confrontar. “Usted acaba de dejar ir un auto que no tenía permiso de circulación vigente y la ley dice que se retira a corrales”, criticó. 

¿Sabe por qué lo hice? La niña tiene cáncer, tiene leucemia. Hay criterio caballero”, explicó la carabinera. Sin embargo, el argumento cayó en oídos sordos. “No importa, no hay excepciones. La voy a grabar y la voy a hacer viral”, exclamó el venezolano.

La funa se volcó en su contra

Las reacciones al video no tardaron en llegar, donde los usuarios destacaron el actuar de la uniformada y crucificaron la actitud del hombre extranjero. “Felicidades para la carabinera !!.. con criterio”, “Muchas gracias por hacerla viral!! y demostrar que la institución de carabineros sigue siendo humana y empática”, “El que quería funar salió funado”, “No importa dice el perla” y “Tan bueno para reclamar en país ajeno y en el suyo no reclamaron nada”, fueron algunos de los comentarios. 

@alexr0707vzla La ley es para todos! No puede existir una Ley para unos y excepciones para otros! Yo creo q aplico la ley es por ser venezolano! Q le llegue a los ente competentes para que este 🤮 de personas no representen una institución #carabinerosdechile #videoviral #viral #fyp #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ♬ sonido original - alexr0707vzla

NOTAS DESTACADAS

Familia de Julia Chuñil piden cambio de fiscalía para avanzar en la investigación

Para avanzar en la investigación: Familia de Julia Chuñil solicita intervención de Fiscalía Regional
Pastor Soto y su propuesta afuera del Congreso

¡Se pegó el show! Pastor Soto y su polémica intervención contra proyecto de eutanasia
Artista chileno remeció museo de Madrid con provocadora obra

Milei de perro y Netanyahu como Chucky: Artista chileno remeció museo de Madrid con provocadora obra
Cristián Riquelme podría abandonar Colo Colo.

¿Tendrán más amistosos? La forma en que Colo Colo prepara el regreso del Campeonato
Figura de La Roja sub-20 podría partir al extranjero tras el Mundial.

¡Una gran oportunidad! Figuras de La Roja sub-20 se suman a la selección adulta
Evelyn Matthei sinceró su preocupación sobre posible presidencia de Kast

“Me da miedo que pueda correr mucho los límites”: Matthei sinceró su preocupación frente a posible elección de Kast
Colo Colo cae en amistoso ante Puerto Montt.

¡Con dos errores garrafeles! Colo Colo cae ante Puerto Montt en nuevo amistoso
Valentin Vacherot en semifinales del Master 1000 de Shangai.

¡Está viviendo un sueño! La gran revelación del Master 1000 de Shangai está en semifinales
Residente de la Toma Dignidad compartió compleja realidad

“¿Dónde quedamos nosotros los pobres?”: Joven residente de la Toma Dignidad sinceró compleja realidad
Carlos Palacios Boca Juniors

¿Lo tienen en la mira? Reclutador de gigante europeo llena de elogios a Carlos Palacios
Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina.

Dónde y a qué hora ver el Colo Colo vs. San Lorenzo por la Libertadores Femenina
arturo vidal recibe millonaria demanda

Se supo todo: revelan la verdadera razón por la que Arturo Vidal se quiere ir de Colo Colo
Insólita reacción de Pablo Milad.

Vergonzoso: La insólita y cuestionable reacción de Pablo Milad tras eliminación de Chile Sub 20
Arturo Vidal le deja dardito a Alexis Sánchez.

¿Con dardito a Alexis? Arturo Vidal explica la razón por la que puede irse de Colo Colo
Revelan que decía el informe de Gendarmería sobre agresor de Nabila Rifo

Tras liberación de agresor de Nabila Rifo ¿Qué decía el informe de Gendarmería sobre Mauricio Ortega?
Detienen a supuesto violador serial en San Bernardo

Utilizaba macabro modus operandi: Detienen a presunto violador en serie de San Bernardo
Universidad de Chile lanza cereal al mercado.

¿Lo probarás? Equipo nacional lanza al mercado su propio cereal con un concurso
presidente Gabriel Boric sacó aplausos en video viral de Tik Tok

¡El pequeño “acusó” a su abuelita! Presidente Boric sacó aplausos en redes sociales con respuesta a niño
Barcelona vs Villarreal jugarán fuera de España.

¡Polémica total! Duelo de Barcelona y Villarreal se jugará fuera de España
Arrancan los cuartos de final del master 1000 de shangai.

¡Objetivo semifinales! Los duelos de los cuartos de final del Master 1000 de Shangai