Violencia en el Gustavo Fricke: Graban brutal golpiza en grupo de guardias hospitalarios a sujeto

Por: Catalina Martínez

Un brutal registro muestra el momento exacto en que guardias del Hospital Gustavo Fricke, en Viña del Mar, agreden violentamente a una persona que se encontraba en el área exterior de las salas de espera.

Los primeros relatos apuntan a que el hombre habría estado fumando en un sitio no autorizado. Pero el video revela algo mucho más crudo: los guardias mantienen la golpiza por varios segundos, indiferentes a los gritos de varios testigos que les rogaban que se detuvieran.

Después de que el video se hiciera viral, desde el hospital confirmaron que se inició una indagatoria respecto del actuar de los guardias. Mediante un comunicado, señaló que está recopilando información para establecer posibles responsabilidades.

“Asimismo, se ha solicitado un informe detallado respecto de los protocolos de intervención vigentes para el personal de seguridad, con el propósito de asegurar el correcto funcionamiento de los procedimientos establecidos”, sentenciaron desde el Gustavo Fricke.

Por otro lado, en redes sociales diversos usuarios reaccionaron a los hechos y entregaron algunas hipótesis respecto de las posibles razones del ataque grupal de los guardias.

"Falta agregar que se negó a retirarse y agredió a los guardias“, ”Nunca más vuelvan a fumar en un lugar no permitido“, ”Yo viví literalmente fuera de ese hospital por 4 meses (dormía fuera, en el auto, en la calle, tenía un familiar hospitalizado ahí) jamás ningún guardia fue prepotente conmigo u otro usuario y ahí llega de todo tipo de gente y más aún a urgencia eran empáticos. Algo habrá hecho" y “Pero le advirtieron e hizo caso omiso, y fuera de eso el fumón atacó primero”, fueron algunos de los comentarios. 

