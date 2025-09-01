VIDEO: Vendedora ambulante se desnudó en plena fiscalización a modo de protesta

vendedora ambulante

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

si avanzan en Sudamericana, le espera un problema a Universidad de Chile

¡Malas noticias! El problema que espera a Universidad de Chile si avanza en Sudamericana
la roja sub 15

Todo lo que debes saber sobre la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™ en Chile 2025: fechas, sedes, y dónde ver los partidos
el sorprendente cambio físico de La Roca

¡Sorprendió al mundo! El increíble cambio físico de La Roca en su regreso a la lucha
llueven las críticas por nueva licencia de conducir digital

¿La tienes que renovar? Licencia de conducir digital quedó tapada en críticas en redes sociales
Aníbal Mosa habla sobre muerte de hincha de Colo Colo

¡Habló el mandamás! Aníbal Mosa se refiere a la muerte del hincha de Colo Colo en el Superclásico
Frustan intento de fuga en Puente Alto

Hicieron tremendo despliegue policial: Destapan nuevo intento de fuga en cárcel de Puente Alto
La Roja ya se prepara para su duelo ante Brasil

¡Con uno menos! La Roja ya comienza la preparación para duelo ante Brasil
Baby Bandito

¡Conocido cantante le mandó ofrenda! Así fue el último adiós a “Baby Bandito”
Sólo queda un partido de los octavos de final del Us Open

¿Quiénes avanzarán? Las sorpresas en los octavos de final del US Open
Tachuela Grande

Tachuela Grande Vs Microbio Caluga: Viralizan pelea de reconocidos payasos en Teatro Caupolicán

En San Borja, Lima, una vendedora ambulante desató toda su furia durante un control municipal y decidió manifestarse de manera inusual cuando inspectores intentaron confiscar su mercadería. 

Frente a efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y agentes del Serenazgo local, la comerciante optó por quitarse la ropa y quedar como vino al mundo en plena vía pública como forma de protesta.

Al parecer, su desesperada reacción, estaría ligada al cansancio cansada por una supuesta persecución por parte de las autoridades municipales. En ese sentido, la mujer explicitó que su única finalidad es trabajar para mantener a sus hijos.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional   

La particular escena fue grabada por quienes la presenciaron y rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes, se observa a la mujer, madre de familia, persiguiendo sin ropa a un inspector municipal con la intención de agredirlo, antes de enfrascarse en una acalorada discusión con otros funcionarios.

La escena generó un intenso debate en internet. Para ciertos usuarios, la actuación de la Policía y de los fiscalizadores era necesaria frente al comercio informal. Mientras que otros expresaron empatía hacia la vendedora ambulante, destacando que solo intentaba ganarse el sustento para su familia.

NOTAS DESTACADAS

si avanzan en Sudamericana, le espera un problema a Universidad de Chile

¡Malas noticias! El problema que espera a Universidad de Chile si avanza en Sudamericana
la roja sub 15

Todo lo que debes saber sobre la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™ en Chile 2025: fechas, sedes, y dónde ver los partidos
el sorprendente cambio físico de La Roca

¡Sorprendió al mundo! El increíble cambio físico de La Roca en su regreso a la lucha
llueven las críticas por nueva licencia de conducir digital

¿La tienes que renovar? Licencia de conducir digital quedó tapada en críticas en redes sociales
Aníbal Mosa habla sobre muerte de hincha de Colo Colo

¡Habló el mandamás! Aníbal Mosa se refiere a la muerte del hincha de Colo Colo en el Superclásico
Frustan intento de fuga en Puente Alto

Hicieron tremendo despliegue policial: Destapan nuevo intento de fuga en cárcel de Puente Alto
La Roja ya se prepara para su duelo ante Brasil

¡Con uno menos! La Roja ya comienza la preparación para duelo ante Brasil
Baby Bandito

¡Conocido cantante le mandó ofrenda! Así fue el último adiós a “Baby Bandito”
Sólo queda un partido de los octavos de final del Us Open

¿Quiénes avanzarán? Las sorpresas en los octavos de final del US Open
Tachuela Grande

Tachuela Grande Vs Microbio Caluga: Viralizan pelea de reconocidos payasos en Teatro Caupolicán
Universidad de Chile espera fallo de la Conmebol

¿Decisión tomada? Desde Perú adelantan el fallo de la Conmebol y el futuro de Universidad de Chile
Fallece monseñor Alejandro Goic a los 85 años

¿Quién fue el monseñor Alejandro Goic? El “Obispo Rojo” reconocido por su potente obra social
Nicolás Córdova trabaja para el Chile vs Brasil.

Chile vs Brasil: Los problemas de Nicolás Córdova para alinear la formación de La Roja
Coquimbo Unido es cómodo líder en la tabla de posiciones.

Más reñida de lo que parece: La tabla de posiciones de Primera División tras la jornada 22
Oscar Piastri ganó el GP de Países Bajos en la Fórmula 1.

¿Inalcanzable? Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Países Bajos
Alexis Sánchez refuerza un histórico equipo español.

Se junta con otro chileno: Alexis Sánchez sigue en la élite y ficha en este histórico equipo europeo
Viña del Mar encierran a médico

Quedó registrado: Médico de Viña del Mar detenido por abuso sexual de una menor generó pánico en la zona
Falcón protagoniza pelea de Inter de Miami.

Escupos y golpes: Una verdadera batalla campal en la final de la Leagues Cup con Inter de Miami
colo colo vs u. de chile

Potentes lienzos, peleas en zona mixta y reclamos: Lo que dejó el polémico Superclásico 
Cambio de hora en chile

Cambio de hora en Chile: cuándo es, qué regiones están exentas y cómo prepararse