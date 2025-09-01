VIDEO: Vendedora ambulante se desnudó en plena fiscalización a modo de protesta

En San Borja, Lima, una vendedora ambulante desató toda su furia durante un control municipal y decidió manifestarse de manera inusual cuando inspectores intentaron confiscar su mercadería.

Frente a efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y agentes del Serenazgo local, la comerciante optó por quitarse la ropa y quedar como vino al mundo en plena vía pública como forma de protesta.

Al parecer, su desesperada reacción, estaría ligada al cansancio cansada por una supuesta persecución por parte de las autoridades municipales. En ese sentido, la mujer explicitó que su única finalidad es trabajar para mantener a sus hijos.

La particular escena fue grabada por quienes la presenciaron y rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes, se observa a la mujer, madre de familia, persiguiendo sin ropa a un inspector municipal con la intención de agredirlo, antes de enfrascarse en una acalorada discusión con otros funcionarios.

La escena generó un intenso debate en internet. Para ciertos usuarios, la actuación de la Policía y de los fiscalizadores era necesaria frente al comercio informal. Mientras que otros expresaron empatía hacia la vendedora ambulante, destacando que solo intentaba ganarse el sustento para su familia.