VIDEO: captan asesinato de joven venezolana en Cerro Navia y su hermano recibe críticas en redes

En una entrevista para Meganoticias el hermano de Yaidy Gárnica Carvajalino (43) alzó la voz y se refirió al asesinato de la mujer venezolana que fue atacada por sus vecinos chilenos por tener el volumen de la música muy alto. En concreto el hombre, que prefirió resguardar su identidad, llamó a la calma tras el crimen.

Además para el canal, el hombre descartó que el hecho tuviera motivaciones racistas y llamó a dejar el caso en manos de la justicia. En el video de las cámaras de seguridad de Cerro Navia se apreció el momento exacto cuando uno de los vecinos agarró una escopeta y se dirigió hasta el domicilio de la mujer para dispararle a sangre fría.

¿Qué dijo el hermano de la joven venezolana?

“Esto no es un tema de xenofobia. No, nada que ver, al contrario”, enfatizó el hermano de Yaidy “Tenemos que saber convivir, saber que estamos en un país ajeno”, añadió, haciendo un llamado a la tranquilidad entre chilenos y venezolanos. Sin embargo, el mensaje de este sujeto no cayó nada de bien entre sus compatriotas, quienes incluso aventuraron con algunas teorías sobre lo que pudo haber ocurrido.

En Diáspora Venezolana, cuenta de Instagram que reúne a cientos de miles de venezolanos en Chile, criticaron sin filtro al familiar de Yaidy. "Con hermanos así mejor soy hija única", “Quizás esa familia se encuentra bajo amenazas!!!”, “La opinión de alguien que NO estuvo en el lugar de los hechos. No cuenta”, “Él sólo quiere evitar represalias claramente”, “¿Es el hermano o el enemigo?" y “Gracias a Dios no es mi hermano”, fueron algunos de los comentarios.

“Me voy a dedicar a construir el mejor año de mi vida“, señaló la mujer en su foto de perfil. Las publicaciones de Gárnica Carvajalino en redes sociales reflejan una vida familiar activa, con diversas actividades y celebraciones en compañía de quienes aparentan ser sus hijos y otros miembros de su círculo cercano.

