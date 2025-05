Impacto: a un año de la desaparición de María Elcira encuentran detalle en video clave

En el matinal Contigo en la Mañana el periodista Sergio Jara se refirió a un video clave en el caso de María Elcira, el cual ha sido trasmitido en varias ocaciones en televisión y sobre el cual una situación habría pasado desapercibida. En concreto el comunicador se refirió al registro que muestra a la adulta mayor en los estacionamientos del Fundo Las Tórtolas de Limache.

Recordemos que hasta la fecha de desconoce el paradero de la mujer y no se han encontrado pruebas que puedan sostener las tesis de la participación de terceras personas o de un accidente. “Hay un detalle que puede ser importante. Hay una situación que pasa desapercibida, pero María Elcira trata de entrar a un auto” partió mencionado Jara.

¿Qué detalle pasó desapercibido en el video de María Elcira?

“Yo no sé si esta parte de la imagen se ha tomado en cuenta profundamente, porque eso demostraría que hubo un intento de María Elcira de abordar un auto, pero no sabemos si es producto de una desorientación”, agregó el comunicador. Sorprendido por el detalle que habrían descubierto sus colegas de CHV, a la periodista Andrea Arístegui le llamó la atención que “esto que podría ser clave, nunca antes se analizara con detención”.

Consultado por el vehículo al que su hermana quiso subirse, Jorge Contreras precisó que “yo no estaba ese día en el lugar, así que no podría decir si era el de la familia”. De igual manera, se dio a entender que María Elcira se habría confundido de auto, ya que el de la imagen es similar a uno de su círculo cercano. “Se trata de subir a un auto y no lo logra, es un tema importantísimo que no habíamos conversado y que nadie había tomado en cuenta”, insistió Jara.

Finalmente, Contreras descartó la opción de una posible desorientación de su hermana.“Yo no tengo conocimiento de que se hay desorientado nunca. Una semana atrás habíamos hablado por teléfono y estaba perfecto Yo ceo que todas estas cosas son especulaciones”, cerró el hombre quien aseguró que ella estaba muy lúcida y bien de salud.

