"Una vergüenza lo que hacen": Sebastián Vegas barre el suelo con los árbitros tras empate de Colo Colo y Everton

Colo Colo no levanta cabeza e igualó 1-1 en su visita a Everton de Viña del Mar, partido marcado por un polémico penal para los locales justo antes del pitazo final, lo que desató la furia en los jugadores del Cacique y especialmente en Sebastián Vegas, quien fulminó al juez Felipe González y todo el arbitraje del fútbol chileno.

"Tienen todas las herramientas para ayudarse. Dije lo mismo en el partido contra la U y no nos entregan ninguna seguridad a nosotros. Todos tenemos las mismas dudas. Me parece que ellos se echan los partidos encima, son soberbios con nosotros", acusó muy molesto el defensor central en diálogo con la prensa.

"No nos permiten tener diálogo con ellos cuando nos acercamos con todo el respeto del mundo y las decisiones te terminan marcando un partido", disparó el ex Monterrey, que lejos de frenarse ahí, no desaprovechó la oportunidad y dejó un drástico balance de los jueces del torneo: "Los arbitrajes siempre son malos".

"Voy al suelo y el tipo se resbala, incluso queda con las piernas abiertas, ni siquiera toca la pelota. Lo único que le digo es que al menos para que él se quede tranquilo y no tenga problemas, revise la jugada. No se revisa la jugada, teniendo todas las herramientas", reveló sobre su conversación con el silbante en la cancha.

Y para finalizar, consultado por la respuesta del juez González, Vegas no tuvo pelos en la lengua para recriminar la nula participación del VAR: "¿Qué van a decir? Si no tienen excusas. Dicen que ya está confirmado, pasaron dos segundos, en dos segundos no son capaces de revisar. Me parece una vergüenza lo que hacen".

