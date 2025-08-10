"Una vergüenza lo que hacen": Sebastián Vegas barre el suelo con los árbitros tras empate de Colo Colo y Everton

Sebastián Vegas Colo Colo vs Everton

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

Vicente Pizarro Colo Colo vs Everton

Vicente Pizarro pierde la paciencia y deja tajante llamado a sus compañeros en Colo Colo: "Por errores nuestros..."
Arturo Vidal Colo Colo vs Everton

"Nos han cagado todo el año": Arturo Vidal explota contra el árbitro y acusa persecución a Colo Colo
acantilado

¡Estaban en pleno acto íntimo! La trágica muerte de pareja que cayó por un acantilado
turbazo

Indignación por liberación de 4 menores que hicieron “turbazo” en Talagante: “La justicia no tomó cartas en el asunto”
Julio Vaccari vs U de Chile

DT de Independiente calienta partido ante la U con potente aviso: "Para mí la obligación..."
Aníbal Mosa y Jorge Almirón

Aníbal Mosa se las canta claritas a Jorge Almirón y sus expulsiones en Colo Colo: "No corresponde"
encerrona

¡Fue secuestrado y brutalmente golpeado! La violenta encerrona que sufrió chofer de camión
banda criminal

"Los discretos de la frontera": Detienen a banda criminal que traficaba personas desde Chile a Perú
Temuco

¡Se lanzaron contra bailarina! Critican polémico espectáculo de magia por el Día del Niño en Temuco
Cristián Caamaño y Jorge Almirón

Cristián Caamaño dedica goleada de la U a Jorge Almirón con feroz palo: "Aquí no hay..."

Colo Colo no levanta cabeza e igualó 1-1 en su visita a Everton de Viña del Mar, partido marcado por un polémico penal para los locales justo antes del pitazo final, lo que desató la furia en los jugadores del Cacique y especialmente en Sebastián Vegas, quien fulminó al juez Felipe González y todo el arbitraje del fútbol chileno.

"Tienen todas las herramientas para ayudarse. Dije lo mismo en el partido contra la U y no nos entregan ninguna seguridad a nosotros. Todos tenemos las mismas dudas. Me parece que ellos se echan los partidos encima, son soberbios con nosotros", acusó muy molesto el defensor central en diálogo con la prensa.

"No nos permiten tener diálogo con ellos cuando nos acercamos con todo el respeto del mundo y las decisiones te terminan marcando un partido", disparó el ex Monterrey, que lejos de frenarse ahí, no desaprovechó la oportunidad y dejó un drástico balance de los jueces del torneo: "Los arbitrajes siempre son malos".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

"Voy al suelo y el tipo se resbala, incluso queda con las piernas abiertas, ni siquiera toca la pelota. Lo único que le digo es que al menos para que él se quede tranquilo y no tenga problemas, revise la jugada. No se revisa la jugada, teniendo todas las herramientas", reveló sobre su conversación con el silbante en la cancha.

Y para finalizar, consultado por la respuesta del juez González, Vegas no tuvo pelos en la lengua para recriminar la nula participación del VAR: "¿Qué van a decir? Si no tienen excusas. Dicen que ya está confirmado, pasaron dos segundos, en dos segundos no son capaces de revisar. Me parece una vergüenza lo que hacen".

Te puede interesar: Aníbal Mosa se las canta claritas a Jorge Almirón y sus expulsiones en Colo Colo: "No corresponde"

NOTAS DESTACADAS

Vicente Pizarro Colo Colo vs Everton

Vicente Pizarro pierde la paciencia y deja tajante llamado a sus compañeros en Colo Colo: "Por errores nuestros..."
Arturo Vidal Colo Colo vs Everton

"Nos han cagado todo el año": Arturo Vidal explota contra el árbitro y acusa persecución a Colo Colo
acantilado

¡Estaban en pleno acto íntimo! La trágica muerte de pareja que cayó por un acantilado
turbazo

Indignación por liberación de 4 menores que hicieron “turbazo” en Talagante: “La justicia no tomó cartas en el asunto”
Julio Vaccari vs U de Chile

DT de Independiente calienta partido ante la U con potente aviso: "Para mí la obligación..."
Aníbal Mosa y Jorge Almirón

Aníbal Mosa se las canta claritas a Jorge Almirón y sus expulsiones en Colo Colo: "No corresponde"
encerrona

¡Fue secuestrado y brutalmente golpeado! La violenta encerrona que sufrió chofer de camión
banda criminal

"Los discretos de la frontera": Detienen a banda criminal que traficaba personas desde Chile a Perú
Temuco

¡Se lanzaron contra bailarina! Critican polémico espectáculo de magia por el Día del Niño en Temuco
Cristián Caamaño y Jorge Almirón

Cristián Caamaño dedica goleada de la U a Jorge Almirón con feroz palo: "Aquí no hay..."
Gustavo Álvarez U de Chile

El ácido análisis de Gustavo Álvarez sobre el mercado de fichajes en la U: "No me parece que..."
Jorge Almirón Colo Colo

¡No les sale una!: La nueva baja de última hora que golpea a Colo Colo y Jorge Almirón
Jeannette Jara

Democracia Cristiana chilena fue suspendida de la OCDA por apoyo a Jeannette Jara: “Representa una ruptura grave”
Concepción

El hermano del año: Hombre inocente casi termina encarcelado por suplantación de identidad en Concepción
Julio Barroso y Marcelo Díaz

"¿Cuál es el criterio?": Julio Barroso sorprende con picante dardo a Marcelo Díaz, la U y los árbitros
Patricio Yáñez y Jorge Almirón

Pato Yáñez no perdona la polémica conferencia de Jorge Almirón en Colo Colo: "Demuestra claramente que…"
Franco Parisi

¿Mala memoria? Reflotan antiguo y tajante tweet de Pamela Jiles tras inesperado apoyo a Parisi
delegada presidencial de la Provincia del Tamarugal

¡Salió a dar explicaciones! Delegada presidencial protagonizó “ofensivo” momento en video viral
secuestro

IMPACTO: El espeluznante caso de secuestro y brutal tortura que estremece Conchalí

¡Se supo todo! Universidad de Chile cuenta la verdad sobre la no llegada de Eduardo Vargas