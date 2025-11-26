“Yo sufrí el 18 de octubre”: El “futuro drama” que inquieta a Vanessa Kaiser y que afectaría posible Gobierno de Kast

La senadora electa por la Región de La Araucanía, Vanessa Kaiser (PNL), puso sobre la mesa, a su juicio, una preocupante advertencia que complicaría un posible gobierno de José Antonio Kast.

En diálogo con La Segunda, la hermana del dirigente del Partido Nacional Libertario y exaspirante a La Moneda, Johannes Kaiser, sostuvo que “nos van a hacer otro golpe de Estado a mediados del próximo Gobierno”.

“No sé cómo vamos a salir de ahí si es que no tenemos una reforma judicial muy avanzada, sin confianza entre el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas y de Orden”, agregó la parlamentaria.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Más adelante, aseguró que “me metí en esto no sólo porque soy de la región, sino porque cuando Johannes me lo propuso no pude dormir en una semana pensando en las palabras de Landerretche; yo sufrí el 18 de octubre, no porque me agredieran directamente, sino porque no podía creer que ese era mi país, perdí mi país por meses”.

Lanzó dardos a Franco Parisi

Siguiendo el tono de sus advertencias, aprovechó de apuntar hacia Franco Parisi con un dardo directo. “Parisi, con la irresponsabilidad de sus propuestas, elevó las expectativas de tal manera que es parte de las causas que veremos después si tiene éxito un nuevo, entre comillas, estallido social, un golpe de Estado encubierto por protestas masivas”, sentenció Vanessa Kaiser.

Al final, incluso disparó contra Pamela Jiles: “Fue la vocera de la ‘primera línea’ en el Congreso, así que Parisi no tiene idea que está siendo un instrumento de Pamela Jiles, que levantó el puño izquierdo y dijo: ‘La primera línea quiere que Piñera se vaya de la Presidencia’. Con un tipo que viene con esas propuestas, ¿quién se beneficia? El proyecto de la primera línea, el octubrismo. ¿Quién ve esto? Nadie”.