"No estoy de acuerdo con su política": Isabel Allende desmiente apoyo a Kast y acusa vídeo viral manipulado

Por: Catalina Martínez

En los últimos días se viralizó un video en el que, aparentemente, la escritora chilena Isabel Allende manifestaría su respaldo al candidato José Antonio Kast, a pocos días de la segunda vuelta presidencial.

De inmediato, la escritora alzó la voz para aclarar la confusión. Denunció que el video había sido tergiversado y, desde su Instagram, compartió otro registro para poner las cosas en su lugar.

“Soy Isabel Allende y quiero decirles que yo no apoyo al señor Kast y anda circulando un video por ahí en que aparecen frases mías tomadas fuera de contexto que pueden dar la impresión contraria. Lamento que se use mi imagen para fines políticos”, expresó. 

En la misma línea, recalcó en la descripción del video: “Se trata de algo tomado fuera de contexto. En lo personal no tengo nada en contra el Sr. Kast, a quien no conozco, pero no estoy de acuerdo con su política ni con lo que él representa y ciertamente no apoyo su candidatura“.

El video viral 

El video al que se refiere Isabel Allende corresponde a una entrevista antigua en el programa Mentiras Verdaderas de La Red, donde habló con Eduardo Fuentes sobre las comparaciones entre José Antonio Kast y Donald Trump, que en ese entonces estaba en su primer mandato en Estados Unidos.

Ahí, la autora —que lleva muchos años viviendo en Estados Unidos— marca una clara diferencia entre ambas figuras políticas. “¿Sientes tú, como se dijo en algún minuto, que José Antonio Kast era a Chile lo que podría haber sido Trump a Estados Unidos?”, fue la pregunta de Fuentes. 

“No sé, porque Kast es un hombre honorable, que puede tener las ideas que tú quieras, pero es un hombre honorable que quiere lo mejor para el país. Un político serio dentro de lo que él es y no un hombre corrupto, ni un tipo casi criminal como ha sido Trump. Y no es un hombre que ponga sus intereses primero, antes que los del país, que es lo que hizo Trump. Yo encuentro que la comparación no se da“, respondió la escritora en ese entonces. 

