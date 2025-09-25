¡Grandes noticias! Universidad de Chile toma una importante decisión con Javier Altamirano

El anterior fin de semana, finalmente se disputo la tan ansiada Supercopa, partido que enfrenta al último campeón tanto del Campenato Nacional como de la Copa Chile, donde en esta oportunidad se enfrentaban Colo Colo y Universidad de Chile respectivamente. Si bien este duelo debió disputarse a principio de año, el calendario permitió que se disputara el pasado fin de semana.

El partido comenzó a favor del romántico viajero, ya que al minuto 18', Matías Sepúlveda anotó un golazo para poner en ventaja a los azules. En el minuto 30', todo empeoró para el cacique ya que sufrieron la expulsión de Sebastián Vegas. Con esto la visita aprovechó al minuto 37' aumentar su ventaja gracias a Nicolás Guerra. Finalmente, Lucas Assadi estableció el definitivo 3-0 en el minuto 50'.

Con esta enorme victoria, Universidad de Chile consiguió el primer título de la temporada, teniendo en cuenta que quedó fuera de la Copa Chile de este año y se mantiene a 18 puntos del líder del Campeonato Nacional, teniendo más posibilidades en la Copa Sudamericana, donde ahora disputará la llave de los cuartos de final ante Alianza Lima.

Esta noche, Universidad de Chile afrontará el duelo de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima. El encuentro se desarrollará en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo desde las 21:30 horas, donde los azules quieren pasar a la siguiente fase ya que la llave se encuentra empatada sin goles.

Pero además de esto, en las últimas horas el romántico viajero tomó una importante decisión sobre una de sus figuras esta temporada, este es el caso de Javier Altamirano. El jugador tuvo un renacer en los azules tras su fuerte lesión en Estudiantes de La Plata y ahora el cuadro universitario hará efectiva la opción de compra del jugador, por el que deberán pagar aproximadamente 1.5 millones de dólares.