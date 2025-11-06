¡Pensando en 2026! Universidad de Chile tiene en la mira a un viejo conocido

u de chile en copa sudamericana.

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Psicóloga amiga de Trinidad Cruz-Coke fue citada a declarar por brutal crimen en La Reina

¡Podría ser la clave! Psicóloga amiga de Trinidad Cruz-Coke fue citada a declarar por brutal crimen en La Reina
Manuel Pellegrini tiene opciones de venir a Chile.

¿Aún hay esperanza? El fuerte deseo de Manuel Pellegrini con La Roja
El furioso descargo de Neme tras revuelo por polémico rap de Evelyn Matthei

“¡Ay, los hue… graves!”:  El furioso descargo de Neme tras revuelo por polémico rap de Evelyn Matthei

¡Terremoto en el fútbol chileno! Equipo de Primera B pierde su licencia de clubes
Abogado de Jorge Ugalde lanzó insólita teoría sobre pruebas en triple homicidio

¿Fue culpa del perro? Abogado de Jorge Ugalde lanzó insólita teoría sobre pruebas en triple homicidio

¡La promesa del tenis nacional! Antonia Vergara alcanza un gran hito en su carrera con solo 18 años
Camila Flores despierta repudio tras fuerte encontrón con Rodrigo Rettig en Sin Filtros

¡Tocó una fibra sensible! Camila Flores despierta repudio tras fuerte encontrón con Rodrigo Rettig en Sin Filtros
Promesa del fútbol chileno se confiesa.

¿Colo Colo, la U o la UC? Gran promesa del fútbol chileno elige al equipo grande donde sueña jugar
Iván Zamorano se compara con Erling Haaland.

Iván Zamorano se compara con estrellas mundiales y es claro: "más que Haaland..."
Maximiliano Falcón no volverá a Colo Colo.

¿Se dará algún día? Agente de Maximiliano Falcón tantea posible regreso a Colo Colo

Este miércoles, Universidad de Chile se ponía al día con el Campeonato Nacional al enfrentar a Everton de Viña del Mar como local en el estadio Santa Laura por el duelo pendiente que tenían entre ambos. Recordemos que este partido se suspendió ya que en la semana que se debía jugar, los azules sufrieron el ataque de Independiente de Avellaneda en Argentina y el partido con los ruleteros fue suspendido para poder recuperarse de este conflicto.

El duelo fue controlado desde el primer momento por el romántico viajero, donde la visita apuntó a la recuperación del balón en medio terreno y la contra, cosa que no les funcionó mucho. Pero la acción llegó en el segundo tiempo cuando en el minuto 53', Leandro Fernández abrió la cuenta con un golpe de cabeza tras un corner, luego en el cierre del encuentro en el minuto 92', Rodrigo Contreras cumplió con la ley del ex anotando el segundo gol del encuentro.

Con este resultado, Universidad de Chile subió hasta el cuarto lugar en la tabla de posiciones y volvió a meterse en la pelea por el Chile 2, ya que se ubica a sólo tres puntos de Universidad Católica, equipo que actualmente se está quedando con el segundo lugar del Campeonato Nacional y el cupo a la Copa Libertadores del próximo año.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Tras la buena victoria de Universidad de Chile por 2-0 sobre Everton el día de ayer, ahora el próximo desafío de los azules será en condición de local ante Deportes Limache el próximo domingo desde las 17:30 horas. El cuadro azul necesita seguir sumando puntos si quiere quedarse con el puesto del Chile 2, donde se ubica a tres puntos de Universidad Católica en el segundo lugar.

Un viejo conocido

Pero además de los objetivos de esta temporada, el romántico viajero ya comienza a pensar en los posibles fichajes del próximo año, donde tinen en la mira a un viejo conocido. Este es el caso del defensor Igor Lichnovsky, quien actualmente milita en el América de México, donde su salida del club sería inminente y los azules llegarían con una oferta para repatriar al jugador.

También te puede interesar: ¿Aún hay esperanza? El fuerte deseo de Manuel Pellegrini con La Roja

NOTAS DESTACADAS

Psicóloga amiga de Trinidad Cruz-Coke fue citada a declarar por brutal crimen en La Reina

¡Podría ser la clave! Psicóloga amiga de Trinidad Cruz-Coke fue citada a declarar por brutal crimen en La Reina
Manuel Pellegrini tiene opciones de venir a Chile.

¿Aún hay esperanza? El fuerte deseo de Manuel Pellegrini con La Roja
El furioso descargo de Neme tras revuelo por polémico rap de Evelyn Matthei

“¡Ay, los hue… graves!”:  El furioso descargo de Neme tras revuelo por polémico rap de Evelyn Matthei

¡Terremoto en el fútbol chileno! Equipo de Primera B pierde su licencia de clubes
Abogado de Jorge Ugalde lanzó insólita teoría sobre pruebas en triple homicidio

¿Fue culpa del perro? Abogado de Jorge Ugalde lanzó insólita teoría sobre pruebas en triple homicidio

¡La promesa del tenis nacional! Antonia Vergara alcanza un gran hito en su carrera con solo 18 años
Camila Flores despierta repudio tras fuerte encontrón con Rodrigo Rettig en Sin Filtros

¡Tocó una fibra sensible! Camila Flores despierta repudio tras fuerte encontrón con Rodrigo Rettig en Sin Filtros
Promesa del fútbol chileno se confiesa.

¿Colo Colo, la U o la UC? Gran promesa del fútbol chileno elige al equipo grande donde sueña jugar
Iván Zamorano se compara con Erling Haaland.

Iván Zamorano se compara con estrellas mundiales y es claro: "más que Haaland..."
Maximiliano Falcón no volverá a Colo Colo.

¿Se dará algún día? Agente de Maximiliano Falcón tantea posible regreso a Colo Colo
Matías Zaldivia deja dura acusación en la U.

Aún duele: Matías Zaldivia recuerda eliminación en Sudamericana y deja polémica acusación
Charles Aránguiz exige para seguir en la U.

Atención azules: las exigencias de Charles Aránguiz para renovar con la U

“Es el mayor reconocimiento”: La emotiva propuesta de alcalde Sichel en homenaje a Héctor Noguera
Core del Biobio fue acusado de agresión sexual

Importante autoridad regional acusada de agresión sexual en fiesta de Halloween ¡Suspendieron su militancia!
cristián zavala colo colo

¡Sonríe la billetera! Los millones que recibiría Colo Colo por Cristián Zavala
Registran psicofonía en plena cobertura de triple homicidio

¡ESCALOFRIANTE! Registran supuesta psicofonía en plena cobertura en vivo de triple homicidio de La Reina
Baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo

¿Es una buena opción? Colo Colo tiene en la mira a prometedor portero nacional
Formación de Colo Colo vs. Limache.

¡Uno menos para los albos! El jugador que no seguiría en Colo Colo la próxima temporada

Denuncian grave censura informativa tras inauguración de la mayor mina de oro en Chile: “No encaja en el discurso del miedo”
Jugadores Universidad de Chile

¡Buscan volver al triunfo! La formación de Universidad de Chile para enfrentar a Everton