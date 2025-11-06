¡Pensando en 2026! Universidad de Chile tiene en la mira a un viejo conocido

Este miércoles, Universidad de Chile se ponía al día con el Campeonato Nacional al enfrentar a Everton de Viña del Mar como local en el estadio Santa Laura por el duelo pendiente que tenían entre ambos. Recordemos que este partido se suspendió ya que en la semana que se debía jugar, los azules sufrieron el ataque de Independiente de Avellaneda en Argentina y el partido con los ruleteros fue suspendido para poder recuperarse de este conflicto.

El duelo fue controlado desde el primer momento por el romántico viajero, donde la visita apuntó a la recuperación del balón en medio terreno y la contra, cosa que no les funcionó mucho. Pero la acción llegó en el segundo tiempo cuando en el minuto 53', Leandro Fernández abrió la cuenta con un golpe de cabeza tras un corner, luego en el cierre del encuentro en el minuto 92', Rodrigo Contreras cumplió con la ley del ex anotando el segundo gol del encuentro.

Con este resultado, Universidad de Chile subió hasta el cuarto lugar en la tabla de posiciones y volvió a meterse en la pelea por el Chile 2, ya que se ubica a sólo tres puntos de Universidad Católica, equipo que actualmente se está quedando con el segundo lugar del Campeonato Nacional y el cupo a la Copa Libertadores del próximo año.

Tras la buena victoria de Universidad de Chile por 2-0 sobre Everton el día de ayer, ahora el próximo desafío de los azules será en condición de local ante Deportes Limache el próximo domingo desde las 17:30 horas. El cuadro azul necesita seguir sumando puntos si quiere quedarse con el puesto del Chile 2, donde se ubica a tres puntos de Universidad Católica en el segundo lugar.

Un viejo conocido

Pero además de los objetivos de esta temporada, el romántico viajero ya comienza a pensar en los posibles fichajes del próximo año, donde tinen en la mira a un viejo conocido. Este es el caso del defensor Igor Lichnovsky, quien actualmente milita en el América de México, donde su salida del club sería inminente y los azules llegarían con una oferta para repatriar al jugador.

