¡Terremoto azul! Duro castigo a Michael Clark podría marcar su salida de Universidad de Chile

El pasado fin de semana, Universidad de Chile enfrentaba un duro duelo ante Deportes Limache en condición de local, los azules buscaban seguir sumando para no perderle pisada a Universidad Católica por el puesto del Chile 2, mientras que la visita buscaba una victoria para alejarse de los peligrosos puestos del descenso.

El duelo comenzó en favor de la visita, quienes al minuto 11', abrieron la cuenta gracias a Bastián Silva y sólo minutos después a los 15', Facundo Pons puso el 2-0 parcial. En el minuto 39', Charles Aránguiz descontó vía penal y Leandro Fernández igualó el marcador al minuto 46'. En el minuto 56', Javier Altamirano puso en ventaja a los azules, pero Facundo Pons igualó las acciones en el minuto 65' con su doblete, sin embargo, Leandro Fernández también anotó su doblete al minuto 67', para darle el triunfo al romántico viajero.

Con esta increíble y épica victoria, Universidad de Chile sumó importantes tres puntos que le permiten ubicarse en el cuarto lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, a sólo tres unidades de Universidad Católica en el segundo lugar. Ahora los azules descansarán por una nueva fecha FIFA y luego volverán a la competencia.

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, estaba siendo investigado por los estados financieros de los Fondos de Inversión Sartor Leasing y Sartor Táctico, poniendo en jaque su mandato en Universidad de Chile por la posibilidad de una dura sanción, la cuál fue anunciado durante esta jornada y causó un verdadero terremoto en los azules.

Inhabilitación y una multa millonaria

Tras el fallo de la Comisión del Mercado Financiero, Michael Clark fue sancionado con una millonaria multa de 65.000 UF, lo que equivale a más de 2500 millones de pesos. Pero eso no es todo, ya que lo más fuerte fue su inhabilitación por cinco años para ejercer cargos de director o ejecutivo principal, donde si bien aún debe presentar su apelación, su continuidad en el puesto como mandamás del romántico viajero está en duda.

