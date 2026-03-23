¡Va por los octavos! Dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo en el Master 1000 de Miami

Esta semana se está disputando el Master 1000 de Miami, donde actualmente el único representante chileno en competencia es Alejandro Tabilo, esto ya que Cristián Garín y Nicolás Jarry cayeron en la Qualy, mientras que Tomás Barrios lo hizo en la primera ronda.

Nuestro zurdo nacional está teniendo una gran campaña en el segundo Master 1000 del año, donde se ha enfrentado a buenos rivales y ha demostrado el gran nivel que está teniendo actualmente que le permite estar dentro del Top 50 mundia.,

En la primera ronda, Alejandro Tabilo (41) superó sin mayores inconvenientes al argentino Francisco Comesaña (82) por parciales de 6-4/6-2, dejando muy buenas sensaciones y sin ceder ningún set en su primer encuentro del torneo.

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Este fin de semana, Alejandro Tabilo enfrentó una complicada segunda ronda en el Master 1000 del Miami al enfrentarse al ruso Andrey Rublev (16). Pero demostrando que puede luchar de igual a igual ante cualquiera se quedó con el encuentro en parciales de 6-7/6-2/6-4.

¿Dónde y a qué hora ver al zurdo nacional?

En la tercera ronda y en la búsqueda de los octavos de final, Tabilo deberá enfrentarse al joven tenista estadounidense Alex Michelson (40). El encuentro se disputará el día de hoy desde las 17:00 horas y podrá ser visto por las señales de ESPN o de manera online en la plataforma de Disney+.

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