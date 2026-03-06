¡Más malas noticias! Universidad de Chile sufre sensible baja para el torneo nacional

El pasado miércoles, Universidad de Chile sufrió otro duro golpe al caer por 2-1 en los minutos finales del encuentro ante Palestino en la fase previa de la Copa Sudamericana. Con esto, los azules se quedan sin copas inetrnacionales para esta temporada.

Esto encendió todas las críticas de los hinchas sobre Francisco Meneghini, quienes piden que salga del equipo tras este rotundo fracaso, pero el estratega aún confía en el proeso que puede hacer en el romántico viajero.

Ahora, Universidad de Chile busca dar vuelta la página este fin de semana en el Campeonato Nacional, donde el pasado fin de semana tuvieron su primera victoria de la temporada ante Colo Colo en la versión 199 del Superclásico del fútbol chileno.

Este lunes, Universidad de Chile se medirá ante Universidad de Concepción en condición de local desde las 20:00 horas, donde quieren dejar atrás la eliminación la Copa Sudamericana con una nueva victoria por el Campeonato Nacional.

Una dura baja

Pero para este partido, el romántico viajero tendrá una complicada baja, ya que Juan Martín Lucero arrastra una molestia física y no alcanza a recuperarse para el encuentro. Tras los exámenes médicos preliminares, el delantero habría sufrido un desgarro, por lo que tendrá que ver el encuentro desde las gradas.

