¿Tiene opciones? Delantero nacional se ofreció para volver a Colo Colo en el futuro

Colo Colo quiere recuperarse rápidamente tras caer el fin de semana pasado por la cuenta mínima ante Universidad de Chile en la versión 199 del Superclásico del fútbol chileno. Cabe señalar que además este fue el primer triunfo de los azules en el Campeonato Nacional.

Esta dura caída trajo de vuelta las críticas a los albos, quienes venían de tres vistorias consecutivas en el Campeonato Nacional, pero los hinchas apuntaron al trabajo de Fernando Ortiz y a sus modificaciones como responsables de esta dura derrota.

Por ahora, Colo Colo busca dar vuelta la página rápidamente, ya que en esta nueva fecha del Campeonato Nacional se enfrentarán a Audax Italiano, donde una victoria los metería nuevamente en la parte alta de la tabla de posiciones.

Esta temporada, Colo Colo no pudo innovar demasiado en materia de refuerzos, ya que durante el pasado mercado de fichajes estaba atravesando por problemas económicos, por lo que los jugadores que llegaron esta temporada al equipo fueron revisados muchas veces antes de ser presentados.

¿Es una buena opción?

Es aquí donde ahora un exalbo quiere volver a vestir la camiseta del cacique, este es el caso de Martín Rodríguez, quien actualmente milita en el Erzurumspor de Turquía. Todo esto se dio a través de un comentario en la cuenta del TikTok del delantero donde le pedían su regreso a Macúl, a lo que Rodríguez respondió, "cierto que sí", además de "ahora fijo".

