¡Tomarán cartas en el asunto! Universidad de Chile prepara importante apelación por su último duelo

El pasado domingo, Universidad de Chile disputó uno de sus duelos pendientes ante Deportes La Serena en condición de visitante, donde necesitaban una victoria para no perder la ilusión de la lucha por el título y permanecer en la segunda posición para así clasificar a la Copa Libertadores la próxima temporada.

La acción llegó en el segundo tiempo del partido, donde si bien el romántico viajero dominó todo el encuentro, los locales tuvieron su primer tiro al arco en el minuto 64', cuando Jeisson Vargas lanzó un tiro inatajable para anotar la apertura del marcador. Pese a que le anularon un gol a Lucas Assadi, los azules pudieron igualar el encuentro al minuto 86', con el gol de Lucas Di Yorio.

Con este resultado, Universidad de Chile se mantiene en la cuarta posición de la tabla de colocaciones del Campeonato Nacional, donde si bien aún mantiene un partido pendiente, se estaría despidiendo de las opciones del título debido a la enorme distancia con el actual líder de la competencia, Coquimbo Unido.

El empate del día de ayer de Universidad de Chile los complica en la tabla de colocaciones del Campeonato Nacional, ya que con esto se quedan en la cuarta posición a 17 puntos del actual líder Coquimbo Unido, pese a que mantienen un partido pendiente. Por ahora su próximo desafío debería ser Palestino.

Pero además del empate ante Deportes La Serena, el romántico viajero también sufrió la expulsión de Fabián Hormazabal al minuto 72' del encuentro. Tras la revisión de las imágenes, no se ve un claro golpe en la segunda amarilla del jugador, por lo que la dirigencia del cuadro azul ya prepara una apelación para quitar esta tarjeta roja del jugador.