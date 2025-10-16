¡Seguiría en Chile! Universidad de Chile busca salida de uno de sus delanteros

Universidad de Chile prepara una salida del club.

El Campeonato Nacional volvió a las canchas de nuestro país cuando el Mundial sub-20 está entrando a sus etapas finales, donde Universidad de Chile enfrentó a Palestino en condición de local, dando el vamos a la fecha 24 donde los azules necesitaban una victoria para meterse en el segundo lugar de la tabla de posiciones.

El romántico viajero golpeó de inmediato en el encuentro, ya que al minuto 4', Lucas Di Yorio abrió el marcador para los locales y sería nuevamente él quien al minuto 18', aumentaría la cuenta para los azules. Pero en el minuto 32', Fernando Meza descontaría para Palestino, quienes se fueron con todo en busca del empate, sobre todo tras la expulsión de Charles Aránguiz al minuto 34'.

Palestino buscó por todos los medios empatar las acciones y en los minutos finales hubo una enorme polémica por una mano de Leandro Fernández en el área de Universidad de Chile, la cuál ni siquiera fue revisada por el VAR y además gatilló en la expulsión de Fernando Meza por reclamos excesivos en contra del árbitro del encuentro.

Si bien actualmente Universidad de Chile está bastante enfocada en los desafíos que tiene por delante como lo son el Campeonato Nacional donde actualmente marchan segundos y la Copa Sudamericana donde iniciarán la llave de semifinales, también tienen la vista puesta en lo que será la próxima temporada y al conformación del plantel.

Se va del club pero no del país

Es en este sentido donde también están analizando los jugadores que no continuarían la próxima temporada, donde uno de estos es el caso de Leandro Fernández, quien tiene un rol secundario en los azules. Es por esto que la dirigencia está abierta a escuchar ofertas por el delantero y ya que el deseo del jugador es mantenerse en el país, es muy probable que llegue a otro club de la primera división.

