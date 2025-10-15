¿Se queda en la U? Universidad de Chile avanza las gestiones para comprar a una de sus figuras

Universidad de Chile celebra una importante victoria ante Palestino.

Por: Gonzalo Zamora

El Campeonato Nacional volvió a las canchas de nuestro país cuando el Mundial sub-20 está entrando a sus etapas finales, donde Universidad de Chile enfrentó a Palestino en condición de local, dando el vamos a la fecha 24 donde los azules necesitaban una victoria para meterse en el segundo lugar de la tabla de posiciones.

El romántico viajero golpeó de inmediato en el encuentro, ya que al minuto 4', Lucas Di Yorio abrió el marcador para los locales y sería nuevamente él quien al minuto 18', aumentaría la cuenta para los azules. Pero en el minuto 32', Fernando Meza descontaría para Palestino, quienes se fueron con todo en busca del empate, sobre todo tras la expulsión de Charles Aránguiz al minuto 34'.

Palestino buscó por todos los medios empatar las acciones y en los minutos finales hubo una enorme polémica por una mano de Leandro Fernández en el área de Universidad de Chile, la cuál ni siquiera fue revisada por el VAR y además gatilló en la expulsión de Fernando Meza por reclamos excesivos en contra del árbitro del encuentro.

Si bien actualmente Universidad de Chile está bastante enfocada en los desafíos que tiene por delante como lo son el Campeonato Nacional donde actualmente marchan segundos y la Copa Sudamericana donde iniciarán la llave de semifinales, también tienen la vista puesta en lo que será la próxima temporada y al conformación del plantel.

Los azules quieren quedarse con su goleador

Es aquí donde el romántico viajero inició las conversaciones con Athlético Paranaense para poder hacer efectiva la opción de compra de Lucas Di Yorio, que es uno de los grandes goleadores del equipo esta temporada. Para quedarse con el delantero deben pagar 1.5 millones de dólares, pero los azules esperan cerrar el trato por un monto cercano a la mitad debido al contexto económico y las ganas del jugador de seguir en la U.

