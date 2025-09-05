¡Impactante fallo! Universidad de Chile avanza a cuartos de final tras sanción a Independiente

Luego de la espera, la Conmebol tomó una decisión definitiva respecto al polémico partido entre Independiente y Universidad de Chile, suspendido el 20 de agosto en Avellaneda debido a incidentes de violencia. La entidad internacional determinó que Independiente queda fuera de la competencia, permitiendo que los azules continúen en la Copa Sudamericana.

El siguiente compromiso de la U será contra Alianza Lima, con el partido de ida programado para el 18 de septiembre en Perú. La reanudación del encuentro suspendido no se realizará, dejando claro el avance directo de los chilenos a la siguiente fase.

Multas y partidos sin público

Ambos clubes enfrentarán medidas administrativas importantes. Deberán disputar siete encuentros en casa sin público y siete como visitante a puertas cerradas, totalizando 14 partidos sin espectadores por torneos de Conmebol. Además, se impuso una multa económica de 150 mil dólares a cada institución.

Apelación y precedentes

La decisión de la Conmebol puede ser apelada ante la Comisión de Apelaciones dentro de un plazo de siete días corridos desde la notificación oficial. Este fallo refuerza la postura de la confederación frente a la violencia en el fútbol sudamericano, marcando un precedente en la gestión de incidentes en torneos internacionales.

