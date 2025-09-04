No importan las amenazas: ANFP le responde firmemente a la U de Chile por fecha de la Supercopa

Pablo Milad le responde a U de Chile.

Por: Fabián Marambio

La programación de la Supercopa no dejó a nadie contento en U de Chile, quienes incluso amenazaron con jugarla con juveniles para así priorizar sus desafíos en la Copa Sudamericana. Estas advertencias molestaron en la ANFP, desde donde respondieron tajantemente por la situación.

"Es una decisión propia. Nosotros ya hemos hablado que es una fecha que veníamos buscando hace demasiado tiempo, que lamentablemente no se pudo concretar con anticipación a esta fecha", dijo Pablo Milad en diálogo con Radio ADN.

Con el pesar de U de Chile: La Supercopa se juega sí o sí

Eso no fue todo lo que dijo el mandamás del fútbol chileno, porque también sentenció que "hay motivos de toda índole, no es lo correcto analizarlo punto a punto hoy. Pero sí hubo complicaciones para llegar a esta fecha, se logró esta fecha, hay un consenso con la autoridad que es fundamental, y ahora se tiene que jugar".

Pablo Milad responde a amenazas de U de Chile.
Pablo Milad fue contundente con la U e ignoró sus amenazas de cara a la Supercopa.

Cuándo se jugará la Supercopa entre Colo Colo y la U

A pesar del enojo de todos en Universidad de Chile, la Supercopa quedó programada para el domingo 14 de septiembre, solo cuatro días antes de que los azules tengan que viajar hasta Perú para disputar los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima.

A pesar de que el fallo de Conmebol aún no es oficial, es muy probable que los azules se queden con la victoria en tribunales y se mantengan en la competencia continental. Es por ello que enfrentarán al equipo peruano, aunque tendrán que hacerlo con la mete puesta también en la Supercopa.

