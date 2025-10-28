¡Por partida doble! Universidad Católica prepara apelaciones al Tribunal por Clásico Universitario

Este domingo se disputó una nueva versión del Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile, donde además de la importancia que genera este encuentro, en el plano local tomaba mucha más relevancia, ya que ambos equipos se estaban peleando el puesto del Chile 2 en la tabla de posiciones para clasificar a Copa Libertadores la próxima temporada.

El partido disputado en el Claro Arenas estuvo bastante peleado entre ambos equipos, donde las acciones llegaron en el segundo tiempo, primero al minuto 53' con la expulsión de Gary Medel que dejó a los cruzados con un jugador menos. Pero en el minuto 72', Alfred Canales abrió la cuenta para los locales, resultado que sería el definitivo en el encuentro.

Con esta importante victoria en una nueva versión del Clásico Universitario, Universidad Católica se consolidó en el segundo puesto de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, mientras que Universidad de Chile cayó hasta el quinto puesto, pero cabe recordar que aún mantienen un partido pendiente ante Everton de Viña del Mar.

Tras la victoria de Universidad Católica por la cuenta mínima en el Clásico Universitario, muchas cosas ocurrieron tras el encuentro, donde uno de los mayores protagonistas fue Lucas Assadi, quien realizó gestos provocadores contra la barra del cuadro cruzado, e incluso lanzó un escupitajo hacia un sector de la galería.

Las acciones a reclamar

Tras esto y debido a que el árbitro Juan Lara no agregó esta acción a su informe, la UC acudirá al Tribunal de Disciplina de la ANFP para denunciar estas acciones y conseguir una buena sanción para el jugador azul. Por otro lado, también asistirán al tribunal para apelar a la amarilla recibida por Fernando Zampedri, la cuál le impedirá disputar el próximo partido ante O'Higgins.

