Todo no fue perfecto: El duro golpe económico que sufre U de Chile tras castigo de Conmebol

Duro golpe económico para la U de Chile.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Universidad de Chile espera fallo de la Conmebol

¿Decisión tomada? Desde Perú adelantan el fallo de la Conmebol y el futuro de Universidad de Chile
Tachuela Grande

Tachuela Grande Vs Microbio Caluga: Viralizan pelea de reconocidos payasos en Teatro Caupolicán

¿Concuerdas con él? Juan Cristóbal Guarello elige al peor de La Roja ante Brasil
Cachureos

De Cachureos a la política: Icónico personaje asesorará a candidato presidencial de ultraderecha
José Antonio Neme

“Hay que ser muy hue…”: Neme lapidó sin filtro a exdirector de Canal 13 en la mira por Caso Bots
Semifinales US Open.

Alarma de partidazos: Todo lo que necesitas saber sobre las semifinales del US Open
Tabla de posiciones eliminatorias 2026.

Tabla de posiciones Eliminatorias 2026: Chile último, nuevos clasificados y disputa por el repechaje
Otamendi también se retira de Argentina.

Se suma a Lionel Messi: La otra estrella de Argentina que se retira de la Selección
Bravo elogia a Lawrence Vigouroux.

Se ganó elogios de Claudio Bravo: Lawrence Vigouroux sorprende a todos en su debut con Chile
Independiente reacciona a victoria de U de Chile en Conmebol.

"Ganó la violencia": La descarada reacción de Independiente tras victoria de U de Chile en Conmebol
independiente fallo

¡Impactante fallo! Universidad de Chile avanza a cuartos de final tras sanción a Independiente
Claudio Orrego

¡Insisten en su inocencia! Defensa de Claudio Orrego respondió a solicitud de desafuero por Caso ProCultura

En U de Chile todos festejaron por haber derrotado a Independiente en los escritorios de Conmebol y avanzar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el panorama está lejos de ser perfecto para el club debido a que sufrirán un duro golpe económico tras las sanciones interpuestas.

Y es que, a pesar de haber clasificado a la próxima ronda, los azules recibieron un castigo de 14 partidos sin público en competencias internacionales; siete de local y siete como visita, lo que mermará considerablemente las finanzas del club.

Golpe económico para U de Chile

El gran problema de todo esto es que los azules perderán increíbles sumas de dinero por temas de recaudación en estos partidos de local. Según estiman en Azul Azul, concesionaria que administra el club, los 40 mil asistentes que llegan al Estadio Nacional en cada duelo les deja cerca de 900 millones de pesos.

Es decir, si multiplicamos esa cifra por los siete partidos que tendrán que disputar de local, dejaría a los azules con pérdidas de 6.300 millones de pesos, una cantidad de dinero complemente dolorosa para la institución.

Quizás te pueda interesar: Tabla de posiciones Eliminatorias 2026: Chile último, nuevos clasificados y disputa por el repechaje

Duro golpe económico para la U de Chile.
Los azules perderán casi 7 millones de dólares por sanción de Conmebol.

Otras multas económicas

Pero eso no es todo, porque también recibieron dos altas multas económicas. Una de 150 mil dólares por los desmanes en el Estadio de Independiente, los cuales serán descontados de lo que reciben por conceptos de patrocinios y derechos de televisión.

Mientras tanto, la segunda asciende a 120 mil dólares y se relaciona al artículo 27 del Código Disciplinario de Conmebol. En resumidas cuentas, el club fue sancionado por ser reincidente en temas de discriminación, repitiendo ante Independiente feos gestos que tuvieron en el pasado contra hinchas de Botafogo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

NOTAS DESTACADAS

¿Concuerdas con él? Juan Cristóbal Guarello elige al peor de La Roja ante Brasil
Cachureos

De Cachureos a la política: Icónico personaje asesorará a candidato presidencial de ultraderecha
José Antonio Neme

“Hay que ser muy hue…”: Neme lapidó sin filtro a exdirector de Canal 13 en la mira por Caso Bots
Semifinales US Open.

Alarma de partidazos: Todo lo que necesitas saber sobre las semifinales del US Open
Tabla de posiciones eliminatorias 2026.

Tabla de posiciones Eliminatorias 2026: Chile último, nuevos clasificados y disputa por el repechaje
Otamendi también se retira de Argentina.

Se suma a Lionel Messi: La otra estrella de Argentina que se retira de la Selección
Bravo elogia a Lawrence Vigouroux.

Se ganó elogios de Claudio Bravo: Lawrence Vigouroux sorprende a todos en su debut con Chile
Independiente reacciona a victoria de U de Chile en Conmebol.

"Ganó la violencia": La descarada reacción de Independiente tras victoria de U de Chile en Conmebol
independiente fallo

¡Impactante fallo! Universidad de Chile avanza a cuartos de final tras sanción a Independiente
Claudio Orrego

¡Insisten en su inocencia! Defensa de Claudio Orrego respondió a solicitud de desafuero por Caso ProCultura
Este fin de semana arranca el Gran Premio de Italia

¡Abróchense los cinturones! Este fin de semana comienza el Gran Premio de Italia
Figuras de oposición reaccionaron a caso bots

Matthei confiesa y Kast se desmarca: Así respondieron candidatos de oposición a Caso Bots
Sammis Reyes y su paso por la NFL

¿Éxitos vacíos? Los resultados tras el paso de Sammis Reyes por la NFL
Revelan que agresor de funcionario TEA le mandó un insólito correo

“Eres la única persona que puedes ayudarnos”: El insólito correo que agresor le mandó a trabajador TEA
universidad de chile aún espera el fallo de la conmebol

¿Hasta cuándo esperamos? Abogado de Universidad de Chile adelanta fecha de decisión de la Conmebol
TEA

Contaban con jugoso sueldo: Revelan nombres de los torturadores de trabajador TEA de Osorno
arturo vidal recibe millonaria demanda

¡Una nueva polémica! Arturo Vidal recibe millonaria querella de productora chilena
Se juegan las clasificatorias europeas al Mundial

¡Clasificatorias 2026! En Europa también se juegan los cupos para el Mundial
Giorgio Armani

Mundo de la moda está de luto: Reportan muerte de Giorgio Armani, el legendario diseñador italiano
La roja se medirá con brasil por la penúltima fecha de las clasificatorias.

¡Atención chilenos! ¿Dónde ver el partido de La Roja ante Brasil?