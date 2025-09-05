Todo no fue perfecto: El duro golpe económico que sufre U de Chile tras castigo de Conmebol

En U de Chile todos festejaron por haber derrotado a Independiente en los escritorios de Conmebol y avanzar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el panorama está lejos de ser perfecto para el club debido a que sufrirán un duro golpe económico tras las sanciones interpuestas.

Y es que, a pesar de haber clasificado a la próxima ronda, los azules recibieron un castigo de 14 partidos sin público en competencias internacionales; siete de local y siete como visita, lo que mermará considerablemente las finanzas del club.

Golpe económico para U de Chile

El gran problema de todo esto es que los azules perderán increíbles sumas de dinero por temas de recaudación en estos partidos de local. Según estiman en Azul Azul, concesionaria que administra el club, los 40 mil asistentes que llegan al Estadio Nacional en cada duelo les deja cerca de 900 millones de pesos.

Es decir, si multiplicamos esa cifra por los siete partidos que tendrán que disputar de local, dejaría a los azules con pérdidas de 6.300 millones de pesos, una cantidad de dinero complemente dolorosa para la institución.

Los azules perderán casi 7 millones de dólares por sanción de Conmebol.

Otras multas económicas

Pero eso no es todo, porque también recibieron dos altas multas económicas. Una de 150 mil dólares por los desmanes en el Estadio de Independiente, los cuales serán descontados de lo que reciben por conceptos de patrocinios y derechos de televisión.

Mientras tanto, la segunda asciende a 120 mil dólares y se relaciona al artículo 27 del Código Disciplinario de Conmebol. En resumidas cuentas, el club fue sancionado por ser reincidente en temas de discriminación, repitiendo ante Independiente feos gestos que tuvieron en el pasado contra hinchas de Botafogo.

