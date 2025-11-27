Competencia para Castellón: avisan que U de Chile tiene 90% listo a su nuevo arquero

En U de Chile ya están trabajando en la conformación del plantel para la siguiente temporada y un tema importante es la portería. La salida de Cristopher Toselli obliga a la dirigencia buscar un arquero suplente que compita con Gabriel Castellón, escenario en el que otro ex Universidad Católica es protagonista.

Y es que la dirigencia estudiantil puso sus ojos en Sebastián Pérez, exarquero de Universidad Católica que actualmente milita en Palestino. El guardameta quedará libre a final de temporada y los azules lo tienen prácticamente abrochado para el 2026.

U de Chile asegura la llegada de Sebastián Pérez

La información fue entregada por Manuel de Tezanos, quien en TTN Sports afirmó que los azules tienen un "90% lista" la llegada de Pérez. Su calidad de jugador libre, más la amplia experiencia en el fútbol chileno, lo transforman en el candidato ideal para competir con Gabriel Castellón.

Sebastián Pérez será arquero de la U para 2026.

El ex Universidad Católica actualmente se encuentra lesionado en Palestino, recuperándose de una fractura en su antebrazo sufrida hace solo un par de semanas. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que la dirigencia azul concretara su arribo.

Los números de Sebastián Pérez en Palestino

Durante 2025, Pérez acumula 41 partidos entre todas las competencias disputadas con los árabes. En ellos, ha recibido 56 goles y ha logrado dejar su portería en cero en nueve oportunidades, números que en la U ven suficientes para ser el arquero reserva.

