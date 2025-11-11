"Conversaciones avanzadas": U de Chile podría fichar al gran anhelo de todos los hinchas

En U de Chile no han logrado cerrar aún la renovación de Charles Aránguiz pero ya han comenzado a pensar en nuevas llegadas para 2026. En ese sentido, la dirigencia azul tiene conversaciones avanzadas para cerrar la llegada del gran anhelo de los hinchas.

En este 2025 los universitarios solo pudieron conformarse con la Supercopa, pues sumaron un año más sin levantar la Liga de Primera. Es por eso que el objetivo de cara al próximo año es terminar la mala racha, misión para la que buscan los goles de Felipe Mora.

U de Chile tiene diálogos avanzados con Felipe Mora

Así lo revelaron en D Sports, donde el periodista Rodrigo López señaló que "entiendo que ya hay conversaciones avanzadas, empezaron a hablar de números. No digo que se vaya a concretar, pero es el que busca la U. Lo de Lucero puede nublar algunas veces, pero ese es el que se busca y por quien ya hay conversaciones".

La U tiene diálogos avanzados con Felipe Mora.

Después de cinco años en el Portland Timbers de la MLS, y un préstamo en Pumas en el medio, la gran figura del último título nacional de la U podría retornar en 2026. Es más, puede negociar de manera libre después de finalizar su contrato con el equipo estadounidense.

Los números de Felipe Mora en 2025

La mala noticia para los hinchas azules es que el nivel de Mora en la MLS ha venido decayendo últimamente. Es más, entre todas las competencias, este 2025 el canterano de Audax Italiano anotó ocho goles y repartió tres asistencias en 41 partidos.

