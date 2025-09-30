Otra teleserie más: desde U de Chile hacen esta petición a la UC y dejan una dura amenaza

En U de Chile están con el foco puesto 100% en la Copa Sudamericana y parecen haber desechado el Campeonato Nacional. Es justamente por eso que la dirigencia azul quiere postergar el clásico ante Universidad Católica y, en caso de no lograrlo, dejaron una potente advertencia.

Los azules disputarán las semifinales ante Lanús, pero entremedio tiene el clásico universitario. Ante esta situación, la dirigencia azul quiere postergar el clásico, aunque todo dependerá de la disposición que muestren los cruzados debido a que por plazos no hay ningún problema en su realización.

La advertencia de U de Chile si no postergan el clásico con la UC

Ante ese panorama, el periodista Marcelo Díaz reveló la advertencia de Gustavo Álvarez en caso de recibir un portazo. "Si la U no logra que se suspenda el partido con la Católica ese fin de semana del 26 de octubre, va ir con equipo alternativo. Lo adelanto desde ya, a lo Limache", señaló.

Gustavo Álvarez jugaría con suplentes el clásico universitario si no logran postergarlo.

En la U acusan desventaja deportiva ante Lanús

Lo que más preocupa en la U es que en Argentina hay elecciones el fin de semana previo a la vuelta de las semifinales, razón por la que Lanús descansará. Todo esto es uno de los motivos por los que buscan suspender el clásico universitario, pero todo depende de lo que decidan desde la UC y la ANFP.

Recordar que los azules ya buscaron algo similar ante Colo Colo, donde intentaron por todas las vías suspender el duelo aunque sin mayores éxitos. En esta nueva teleserie resta ver cómo se resuelven las cosas, aunque nuevamente en el CDA tienen todo en contra.

