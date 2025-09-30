Se juega esta semana: Colo Colo confirma amistoso de última hora ante club de Primera División

El fútbol chileno se encuentra en pausa por el Mundial Sub 20 que se está disputando en nuestro país, lo que obliga a los clubes a disputar amistosos para no perder rodaje. Es justamente por eso que Colo Colo confirmó un encuentro de práctica ante Unión Española.

Después de sufrir la cancelación de su duelo ante Ñublense, Aníbal Mosa resolvió rápido para cerrar el duelo ante los hispanos. La mala noticia para todos es que el compromiso se disputará a puertas cerradas y, muy probablemente, sin transmisión televisiva.

El partido, que servirá para que ambos equipos sumen rodaje en este largo parón, está pactado para este miércoles 1 de octubre a las 11:00 horas y será el primero de una serie de partidos de práctica que disputarán los albos en este periodo de tiempo.

Albos e hispanos disputarán un partido amistoso a puertas cerradas.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por el Campeonato Nacional?

Recordar que el fútbol chileno se tomó una pausa hasta mediados de octubre, específicamente el fin de semana del sábado 18 y domingo 19 de octubre. En esa jornada, el Cacique se tendrá que medir ante Coquimbo Unido, puntero absoluto del torneo a quien deberá derrotar para intentar meterse en alguna competencia internacional.

Fernando Ortiz tiene tiempo para trabajar y espera aprovecharlo, es por eso que están sellando estos partidos amistosos para que los jugadores entiendan mucho mejor la idea del entrenador y clasificar, al menos, en la Copa Sudamericana 2026.

