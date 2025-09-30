Se juega esta semana: Colo Colo confirma amistoso de última hora ante club de Primera División

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Jurassic World: The Experience llega con todo Chile

¡CUIDADO! Los dinosaurios llegaron a Chile: Todo lo que necesitas saber para disfrutar de Jurassic World: The Experience
Michelle Bachelet pasa su cumpleaños junto a Silvio Rodríguez

¡Con regalo incluido! Michelle Bachelet cumple años junto a Silvio Rodríguez en un íntimo backstage
Todo lo que se sabe del asesinato de Alejandro Correo, dueño de la toma en Quilpué que hoy está siendo desalojada

Crimen de Alejandro Correa: Cómo se gestó el asesinato y que pasa hoy con la toma en Quilpué
Nicolás Maduro se blinda frente a eventual ataque de USA

Activó decreto que le da “poderes especiales”: Maduro se blinda frente a eventual ataque de Estados Unidos
María Elcira

“Hay algo oscuro”: Familia de María Elcira pone sobre la mesa inquietante teoría
Revelan carta de mujer acusada de doble parricidio

¿Confesión o explicación? Revelan contenido de extensa carta de mujer acusada de doble parricidio
Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina.

Cómo, cuándo y dónde ver a Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina 2025
Nicolás Jarry sufre nuevo fuerte revés.

No levanta cabeza: Nicolás Jarry cae en primera ronda del Challenger de Villena
U de Chile deja petición a la UC.

Otra teleserie más: desde U de Chile hacen esta petición a la UC y dejan una dura amenaza
Pedro Carcuro avisa que Manuel Pellegrini podría llegar a Chile.

"No estoy chamullando": Pedro Carcuro suelta la bomba sobre Manuel Pellegrini y La Roja

El fútbol chileno se encuentra en pausa por el Mundial Sub 20 que se está disputando en nuestro país, lo que obliga a los clubes a disputar amistosos para no perder rodaje. Es justamente por eso que Colo Colo confirmó un encuentro de práctica ante Unión Española.

Después de sufrir la cancelación de su duelo ante Ñublense, Aníbal Mosa resolvió rápido para cerrar el duelo ante los hispanos. La mala noticia para todos es que el compromiso se disputará a puertas cerradas y, muy probablemente, sin transmisión televisiva.

El partido, que servirá para que ambos equipos sumen rodaje en este largo parón, está pactado para este miércoles 1 de octubre a las 11:00 horas y será el primero de una serie de partidos de práctica que disputarán los albos en este periodo de tiempo.

Quizás te pueda interesar: "No estoy chamullando": Pedro Carcuro suelta la bomba sobre Manuel Pellegrini y La Roja

Colo Colo sella partido contra Unión Española.
Albos e hispanos disputarán un partido amistoso a puertas cerradas.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por el Campeonato Nacional?

Recordar que el fútbol chileno se tomó una pausa hasta mediados de octubre, específicamente el fin de semana del sábado 18 y domingo 19 de octubre. En esa jornada, el Cacique se tendrá que medir ante Coquimbo Unido, puntero absoluto del torneo a quien deberá derrotar para intentar meterse en alguna competencia internacional.

Fernando Ortiz tiene tiempo para trabajar y espera aprovecharlo, es por eso que están sellando estos partidos amistosos para que los jugadores entiendan mucho mejor la idea del entrenador y clasificar, al menos, en la Copa Sudamericana 2026.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

NOTAS DESTACADAS

Jurassic World: The Experience llega con todo Chile

¡CUIDADO! Los dinosaurios llegaron a Chile: Todo lo que necesitas saber para disfrutar de Jurassic World: The Experience
Michelle Bachelet pasa su cumpleaños junto a Silvio Rodríguez

¡Con regalo incluido! Michelle Bachelet cumple años junto a Silvio Rodríguez en un íntimo backstage
Todo lo que se sabe del asesinato de Alejandro Correo, dueño de la toma en Quilpué que hoy está siendo desalojada

Crimen de Alejandro Correa: Cómo se gestó el asesinato y que pasa hoy con la toma en Quilpué
Nicolás Maduro se blinda frente a eventual ataque de USA

Activó decreto que le da “poderes especiales”: Maduro se blinda frente a eventual ataque de Estados Unidos
María Elcira

“Hay algo oscuro”: Familia de María Elcira pone sobre la mesa inquietante teoría
Revelan carta de mujer acusada de doble parricidio

¿Confesión o explicación? Revelan contenido de extensa carta de mujer acusada de doble parricidio
Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina.

Cómo, cuándo y dónde ver a Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina 2025
Nicolás Jarry sufre nuevo fuerte revés.

No levanta cabeza: Nicolás Jarry cae en primera ronda del Challenger de Villena
U de Chile deja petición a la UC.

Otra teleserie más: desde U de Chile hacen esta petición a la UC y dejan una dura amenaza
Pedro Carcuro avisa que Manuel Pellegrini podría llegar a Chile.

"No estoy chamullando": Pedro Carcuro suelta la bomba sobre Manuel Pellegrini y La Roja
Jorge Valdivia podría volver a prisión.

Con video de evidencia: Jorge Valdivia recibe nueva denuncia y podría volver a la cárcel
¿Habrá cementerios para mascotas en Chile? Ley sigue estancada en el Congreso

¿Tendré un cementerio para mi mascota? El proyecto de ley que continúa estancado en el Congreso
Dos amigos condenados por abuso sexual contra niña de 12 años

Escalofriante caso: Condenan a hombre y su amigo por abuso sexual conjunto contra sobrina
niño con discapacidad visual hizo denuncia en redes sociales

“Colaboren con la discapacidad”: Un niño, una denuncia viral y un mensaje que conmueve
La Roja ya tiene nómina para la fecha FIFA de Octubre.

¡Los escogidos! La Roja entregó la esperada nómina para la fecha FIFA de Octubre
Encuesta Cadem revela quien se encuentra a la cabeza en los sondeos

¿Quién lidera y quien acecha? Encuesta Cadem perfila nuevo escenario político en la carrera presidencial
Sigue la acción en el Mundial sub-20.

¡Sigue la acción! Los impactantes duelos de esta jornada en el Mundial Sub-20 en Chile
Universidad de Chiel empató ante Deportes La Serena.

¡Tomarán cartas en el asunto! Universidad de Chile prepara importante apelación por su último duelo
Quilpué

“Estábamos pidiendo un poquito de respeto”: Vecinos de toma en Quilpué acusan falta de diálogo en desalojo masivo
Los Cóndores lograron su segudna clasificación consecutiva al Mundial.

¡Siguen haciendo historia! Los Cóndores dan un enorme salto en el ranking mundial