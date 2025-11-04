¿Fingimos sorpresa? U de Chile busca el fichaje de la gran joya de Huachipato

La temporada no está terminando de la mejor manera para la U de Chile después de quedarse sin Copa Sudamericana, sin Copa Chile y alargando a nueve años la sequía sin título de Campeonato Nacional. Entre este pésimo panorama, los azules buscan el fichaje de la joya de Huachipato para tener un mejor 2026.

Se trata de Maximiliano Gutiérrez, la gran estrella de los acereros que puede jugar por toda la banda derecha, ya sea como lateral, volante e incluso como extremo. Según informó EnCancha, el jugador viene siendo seguido hace largas temporadas por la U y, al parecer, llegó el momento clave para quedarse con él.

En U de Chile sueñan con Maximiliano Gutiérrez

Las características deportivas del jugador, además de su corta edad e importante proyección de venta, tienen a todos encandilados en la dirigencia estudiantil. Y es que el jugador de Huachipato entra perfecto en el puesto de Maximiliano Guerrero, quien no ha logrado convencer en esta temporada 2025.

La U sueña con el fichaje de Maximiliano Gutiérrez.

Lo mejor de todo es la "buena relación" que hay entre la dirigencia de Huachipato y Universidad de Chile, quienes han tramitado muchos traspasos entre ambos durante el último tiempo. Recordar que los cuestionamientos por multipropiedad no han cesado para ambos, pero al parecer esto no es impedimento para continuar con las tratativas.

¿Cuánto vale Maximiliano Gutiérrez?

Según cifras de Transfermarkt, el carrilero derecho tiene un valor de 800 mil dólares, una cifra más que accesible para la U de Chile y cualquier club grande que quiera quedarse con el jugador. Sin embargo, los acereros esperan recibir una cifra mayor a la de su tasación cuando finalice la temporada.

