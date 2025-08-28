¿Tienen similitudes? Comparan a Nicolás Córdova con Carlo Ancelotti por esta interesante razón

Nicolás Córdova será el entrenador interino de La Roja para la última doble fecha eliminatoria rumbo al Mundial 2026, enfrentando a Brasil y Uruguay. En ese sentido, el DT de Chile se ha ganado algunos elogios e incluso ahora lo compararon con Carlo Ancelotti, estratega de la Canarinha.

"Nico tiene esta posibilidad y ojalá que le vaya bien. Con quienes me he cruzado, nadie se queja por lo que citó. Ahora eso sí va a enfrentar a grandes selecciones como son Brasil y Uruguay, desafíos mayúsculos", comenzó diciendo Claudio Borghi en diálogo con Redgol.

En esa misma línea, el "Bichi" hizo la comparación y señaló que "es un poco lo que hizo Ancelotti en Brasil, sin querer amarrarse con grandes jugadores. Quiere ver a otros. Ojalá que le vaya bien".

Nicolás Córdova es comparado con Carlo Ancelotti por su nómina.

Todo esto se debe también a la "mano dura" de Carlo Ancelotti, quien está buscando nuevas opciones en Brasil y dejó fuera de la doble fecha a Vinícius Júnior, Rodrygo, Endrick y Eder Militao, aunque el contexto de cada país es totalmente distinto.

La nómina de La Roja que planificó Nicolás Córdova

Recordar que Nico Córdova decidió citar a muchos jugadores novedosos y dejar afuera a absolutamente todos los miembros de la Generación Dorada que siguen activos en el profesionalismo, citando por primera vez a muchas promesas encargadas del esperado recambio.

