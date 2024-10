Testigos de denuncia contra Jorge Valdivia: garzones aseguraron presenciar extraña situación

Durante los últimos días han surgido nuevos antecedentes sobre la primera denuncia contra Jorge Valdivia por violación. Esta vez han sido los garzones del restaurante donde se junto el exdeportista con la presunta víctima quienes han entregado su testimonio y expusieron una particular situación que vieron ese día.

Recordemos que los hechos denunciados ocurrieron el pasado domingo 20 de octubre en el restaurante peruano Chicha en Ají ubicado en la comuna de Providencia. La denunciante aseguró que fue hasta su domicilio con Valdivia, luego de estar en este local, y que perdió el conocimiento despertando con claras "secuelas" de haber mantenido relaciones sexuales no consensuadas.

¿Que dijeron los garzones sobre la reunión de Valdivia?

Uno de los garzones del restaurante contó que la mujer llegó sola eso de las 21:30 horas del domingo y que de inmediato se pidió un pisco sour. Así mismo el trabajador aseguró que la joven no tardaría en mostrarse bajo un evidente estado de ebriedad y que incluso perdió su celular en el local por lo que todos comenzaron a buscarlo.

“Eran más de las 11 de la noche, 11 y 5 aproximadamente, y veo que este hombre me dice que si encuentro un iPad lo guarde y me señala a ella, la niña que estaba con él. En ese momento me acerco a la garzona que trabaja conmigo y le digo qué pasó y me dice que se le perdió el celular a la señorita y no lo encuentra” se lee en la declaración según reveló el matinal Contigo en la Mañana.

Luego, en la misma declaración, se revela que la grazna encuentra el celular y “se lo pasa a la niña, (quien) le dijo a mi colega, ‘gracias, me salvaste la vida, me siento muy mareada’ y se retiró del restaurante”. Las declaraciones de los trabajadores del local se respaldan entre ellas y dan cuenta de que la mujer estaba en un aparente estado de ebriedad.

Lo anterior, también calza con la declaración de Valdivia quien contó que "ella en un momento se paró al baño y cuando regresó me dijo que no tenía su celular (...) recuerdo que su teléfono se lo entregó una trabajadora del restaurant” dijo. Así mismo, según lo declarado por la presunta víctima, sus últimos recuerdos son en ese restaurante, ya que después despertó en su departamento.

