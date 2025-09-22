¿Te lo imaginas? El día que Sebastián Piñera le ofreció a Iván Arenas una carrera en la política

Iván Arenas dejó a todos con la boca abierta al revelar este fin de semana que en más de una ocasión le han propuesto ingresar al mundo político, incluso planteándole la posibilidad de postular a una alcaldía.

En medio de la más reciente edición de Only Friends, el actor conocido por dar vida al Profesor Rossa le contó a José Antonio Neme que, en su momento, el propio expresidente Sebastián Piñera lo incentivó a postularse a un cargo político.

“En la época de Piñera, me llamó varias veces y fui, quise saber, quiero escuchar. Fui a la oficina, pero no por el partido, se lo dejé claro, y me dijo que ellos querían que yo estuviese”, reveló el intérprete.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Frente a esa posibilidad, Iván admitió que en algún momento lo consideró, aunque finalmente dejó claro que nunca vio la política como una opción para su vida. “Uno tiene un reconocimiento público… pero ¿con qué cara adquiero un cargo importantísimo si no estoy preparado para eso?”, afirmó.

No fue el único

En medio de la conservación, Iván Arenas no fue el único que confesó una posible carrera política. Y es que en el espacio también se encontraba como invitado Francisco Kaminski, quien aseguró que también recibió algunos llamados desde partidos políticos. “Se acercan los partidos, y más encima tienes que ir por un partido que no compartes las ideas, pero tienes que ir apoyado para poder hacer algo”, señaló.

Luego, salió al baile el polémico caso de Cathy Barriga, quien también era conocida, se convirtió en alcaldesa y ahora se le imputan delitos de fraude. Frente a eso, Kathy Salosny, también invitada del programa, se refirió a su propia experiencia, dado que fue candidata a alcaldesa por Algarrobo.

En ese sentido, la comunicadora se refirió al atractivo de las figuras famosas o mediáticas dentro del mundo de la política. “Lo que pasa es que hay un nivel de conocimiento de la figura pública que es más de la mitad del camino recorrido”, explicó.