“No juguemos a ser pasivo-agresivo”: Neme descueró a Desbordes tras polémico discurso en inauguración de fondas

Mario Desbordes

Por: Catalina Martínez

El periodista José Antonio Neme se sumó a las críticas que despertaron las polémicas palabras del alcalde Mario Desbordes durante la apertura de las fondas del Parque O’Higgins.

En su intervención, el jefe comunal apuntó contra la Convención Constitucional, afirmando que pretendía reemplazar la bandera nacional. Sus palabras motivaron incluso una dura respuesta del escritor y exconvencional Jorge Baradit, quien lo tildó de mentiroso.

Neme arremete contra Desbordes

Así, frente al revuelo que levantaron las palabras del edil, Neme no perdió la oportunidad y se lanzó de lleno a comentar la controversia. “Cada autoridad puede usar esta plataforma para lo que estime conveniente. Nadie aquí está aquí por la censura de ningún tipo, pero no juguemos a ser pasivo-agresivo, con todo el respeto que le tengo al alcalde”, partió diciendo el rostro de Mucho Gusto.

“Va con un discurso que puede tener trazos de verdad, decidió reabrir situaciones complejas, políticas, que tienen un punto de vista y que yo comparto en muchas cosas que dice, cuando habla de la Convención y cosas del estallido, que no está bien quemar iglesias, pero tengamos cojones, (decir) ‘sí, yo decidí enviarle un mensaje al presidente, es lo que quería decir’, pero no acompañe este discurso para después decir ‘no, no usemos esta plataforma para (polemizar)’”, lanzó el comunicador. 

“Con respeto todo se puede decir, pero no borremos con el codo lo que escribiste con la mano. Hazte cargo”, insistió. “Le tengo aprecio a Desbordes, creo que muchas cosas de las que dijo son debatibles y otras reales, pero no puede decir que no quiere polemizar con el presidente y acto seguido polemizar con él”, sentenció Neme. 

El presidente tampoco es la virgen de Guadalupe, también cuando decide ir a La Pampilla lo hace con su qué. A mí no me van a venir a contar cuentos. Bien la señal de descentralizar, pero el presidente no es un aparecido en política. Todo es con su qué”, concluyó el periodista. 

