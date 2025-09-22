¡Intratable!: Alejandro Tabilo vence a Brandon Nakashima y llega a la final del Chengdu Open

Muy buenas noticias las que llegan este lunes desde China, donde Alejandro Tabilo (112°) continúa con su positiva racha, derrotó a Brandon Nakashima (33°) y se instaló en la flamante final del ATP 250 de Chengdu, levantando notablemente una mala temporada para el tenis chileno en este año 2025.

Efectivamente, en un partido que se extendió por una hora y 36 minutos de juego, el tenista nacional se impuso por 6-4 y 7-6 (0) a su par estadounidense, consiguiendo así el pase a la última instancia del certamen asiático, donde por cierto ha realizado una notable campaña que arrancó desde las clasificaciones.

En cuanto al trámite del duelo, el chileno destacó principalmente por su eficacia en los servicios, y es que Nakashima no fue capaz de romperle un solo saque, y por si eso fuera poco, Tabilo se lució con un total de 11 aces, dejando más que confirmada su recuperación y resistencia física por medio de esta exigente gira asiática.

Cabe mencionar que con su victoria de esta jornada, el zurdo de 28 años alcanzó los seis triunfos consecutivos en una admirable semana compitiendo en suelo chino, donde no se achicó con oponentes de gran envergadura, destacando al segundo y al cuarto cabeza de serie en la competencia de Chengdu.

Posibles rivales en la final

Con Alejandro Tabilo ya instalado en la anhelada final del Chengdu Open, donde buscará consagrarse con su tercer título personal en el ATP Tour, ahora solo queda esperar a su rival, el cual saldrá del partido entre el primer cabeza de serie italiano Lorenzo Musetti (9°) y el kazajo Alexander Shevchenko (96°).

